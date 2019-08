Los choferes de colectivos nucleados en UTA se movilizan en la mañana de este miércoles para exigir el pago de sus salarios a la empresa concesionaria del transporte urbano de pasajeros en Paraná.

Embed

La concentración se realizó a media mañana en la sede del gremio de calle Yrigoyen desde donde marcharon hacia la plaza, frente al municipio y finalizaron en Casa de Gobierno.

En medio de la marcha, Mario contó a UNO que maneja un colectivo desde hace 25 años. "A poco de jubilarme es la primera vez que salgo a la calle a manifestarme. Siempre, arriba del colectivo, veía a los docentes cortar las calles, a los bancarios, a los municipales. Hoy me toca a mí estar acá, pero es que ya no se puede seguir así", contó.

También dijo que su compañera tiene trabajo y por eso pueden soportar los vaivenes económicos: "Pero no es justo. Se de compañeros que están alquilando, tienen sus hijos muy chicos y la están pasando muy mal", consideró.

Carlitos por su parte realiza el recorrido diario por los barrios La Milagrosa y Santa Lucía. 29 años de servicio.

"Los empresarios no abonan lo que corresponde, no actualizan los montos y tampoco ha pagado lo que adeuda de aguinaldo. Esto es algo que se viene hablando desde hace tiempo, lamentablemente el hilo siempre se corta por lo más fino, que somos los trabajadores", explicó a UNO y aprovechó para pedir disculpas a la ciudadanía. "No tenemos otra alternativa. Somos todos trabajadores", dijo.

Embed

La empresa Buses Paraná no canceló la deuda del medio aguinaldo ni los sueldos de julio. Ayer se realizaron dos audiencias en trabajo donde no se arribó a ninguna solución.

El sector empresario ofreció pagar los haberes del mes de julio pero sin el aumento acordado en paritaria, como también el 50% adeudado del medio aguinaldo. El gremio rechazó la oferta y decidió continuar la medida de fuerza.

Embed

Marcelo Litchet, referente empresarial del transporte urbano de pasajeros indicó a UNO que se llegó a una situación límite "frente a la intransigencia de UTA como del gobierno que no quiere ayudar a solucionar este conflicto. Tal cuál están las cosas, el servicio de transporte no se puede mantener", señaló anoche el empresario.