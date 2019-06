Chicos de Puerto Alvear apelan a la solidaridad

En Puerto Alvear, a unos 36 kilómetros de Paraná, unos 30 chicos de entre 6 a 15 años hacen una pausa a sus tareas cotidianas los lunes, miércoles y viernes, para jugar al fútbol y cultivar la alegría y los valores que se promueven con el deporte.

Muchos de ellos son hijos de pescadores, de carreros o de gente que se dedica a las labores rurales, y en ocasiones ayudan a sus familias en el trabajo con el que se ganan el sustento. Es una zona rural y no hay mucho por hacer cuando se trata de esparcimiento, y la canchita –que es prestada– es el lugar en el que pueden compartir un momento ameno y forjar la amistad.

Silvia Clausich es quien está a cargo de las prácticas. Se puso al hombro esta tarea hace tres meses, totalmente ad honorem, luego de que quien era el profesor originalmente sufriera un problema de salud que le impidió seguir entrenándolos. Pero sin recursos se hace cuesta arriba y la mujer decidió apelar a la solidaridad de quien pueda colaborar. Necesitan de todo un poco, desde bidones de agua potable para hidratarse, porque allá son aguas muy duras y saladas; hasta zapatillas, medias, camisetas, un par de pelotas más de las que tienen y las redes para los arcos.

En la cancha que les cedieron no tienen demasiadas comodidades, como luz o un baño. Practicaban en otra que era de la junta de gobierno, pero sin muchas explicaciones les negaron la posibilidad de seguir entrenando en ese sitio. “Nos quitaron esa canchita y tenemos que remarla, pero no bajamos los brazos”, sostuvo Pato, y destacó que comenzó a golpear puertas y recibió un kit deportivo desde la Secretaría de Deportes de la Provincia, pero hay otros organismos y hasta empresas que solo les hicieron promesas que luego no cumplieron. “No contamos con seguro ni transporte. Todo es a pulmón, amor y dedicación. Esta es una oportunidad que tienen ellos de seguir avanzando. Son niños que trabajan duro y caminan varios kilómetros para estudiar y para ir a la canchita a dejarse llevar por su alegría”, concluyó. Quien quiera y pueda colaborar, se puede contactar con la profesora escribiendo al correo silviaclaucich@gmail.com o llamar al (0343) 156126174.