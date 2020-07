Chango Más confirmó el caso positivo de Covid-19

Los directivos del supermercado Chango Más enviaron un comunicado oficial explicando cómo activaron el protocolo luego de confirmar el caso positivo de Covid-19 de un "colaborador".

La empresa confirmó que en la mañana de este domingo recibió la notificación del resultado COVID19 positivo: "La persona se encuentra bien, al cuidado de las autoridades y los efectores del sistema de salud local y provincial".

"Se trata de un colaborador que había sido aislado preventivamente y el 11 de julio recibimos el aviso que se había presentado en la Clínica Modelo, donde se lo derivó al Hospital San Martin para que le realizaran el hisopado.

Esta persona, al haber sido aislada como caso sospechoso de forma anticipada, no presta tareas en la sucursal desde el 9 de julio, cuando la misma (siguiendo nuestro protocolo de actuación) fue desinfectada en profundidad, a la vez que se revisaron (inmediatamente) las cámaras de seguridad para identificar posibles contactos estrechos con otros colaboradores (esto es: mayores a 5 minutos, en un radio menor a 2m de distancia, según lo define el Ministerio de Salud).

De este análisis no surgieron posibles contactos. No obstante, se definió aislar a una persona más (la cual no presenta síntomas) con la que pudo haber mantenido contacto fuera del horario de trabajo.

En el día de hoy, ni bien tomamos conocimiento del resultado se definió el cierre preventivo de la sucursal (su evacuación total) para realizar una fumigación completa, según se define en nuestro protocolo, a la vez que se informó de forma inmediata a las autoridades intervinientes y a los representantes gremiales.

Confiamos en poder abrir mañana (lunes) en el horario regular".