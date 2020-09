Este domingo, en la previa del día del Estudiante y la Primavera los alumnos y alumnas de los colegios de Chajarí se volcaron a las calles incumpliendo todas las normas del distanciamiento social vigentes por la pandemia del Coronavirus. Lo ocurrido tomó relieve nacional y hasta se levantó como bandera anticuarentena. Ahora, personal de salud y autoridades locales analizan las consecuencias del descontrol, ya que Chajarí fue declarado “de transmisión por conglomerado” la semana pasada.

Elisabeth Franco, presidenta de la Asociación de Enfermería de Entre Ríos y encargada del personal de Enfermería del hospital Santa Rosa dijo a Tal Cual Radio, dijo no tener palabras para describir lo ocurrido: “Nosotros, hoy estamos en esta lucha para cuidar a todos y que nos cuiden, es una responsabilidad social, son muchos convergentes que deberíamos tratar y escuchar, participar desde la educación, la enseñanza y desde el aprendizaje, es para los niveles familiares, para la comunidad las personas y los individuos”.

Mensaje equivocado

Por su parte, la directora del hospital Santa Rosa, Fernanda Losa, dijo que, a partir de los hechos del 20 y 21 se debe tener en cuenta los 14 días para a ver qué sucede con estos contactos que no han respetado el protocolo. “Estamos muy preocupados por lo que pueda llegar a venir, puede que no suceda nada, ya que al ser jóvenes no les pase nada, pero la preocupación viene porque estos chicos pueden llevar a los padres y a los abuelos el virus, de ahí viene la preocupación ojalá no pase nada”.

“Nosotros hicimos lo que hacemos todos los días, aparte de pasar los informes, y mencionar las normas de bioseguridad, pero desde marzo estamos con esto y si cada uno de nosotros no sabemos cuál es nuestra función estamos mal. El llamado de reflexión es para los funcionarios que no se hicieron las cosas que debieron hacer; yo escuche que decían que iban a acompañar la salida de los chicos, pero no se trata de acompañar, es decir no, no se habilita, no se puede, ese es el mensaje”.

Y finalizó, “en cuanto a la variabilidad del virus dentro de todo estamos compensados, tanto a nivel pacientes como a nivel atención médica, sanitaria como trabajo; por ahora venimos bien, a partir de hoy a 15 días puede haber otro tipo de presentación epidemiológica en nuestra localidad”.