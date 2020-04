CGE: No habrá calificaciones numéricas en el primer trimestre

Por su parte, el presidente del CGE, Martín Müller indicó que en Educación, se entró en la tercera etapa del plan de contigencia por la pandemia del Covid-19 Coronavirus. "Se acerca el cierre del primer trimestre y no habrá calificación numérica pero si evaluación del trabajo pedagógico realizado por las familias y los docentes".

Müller señaló que este lunes, con la socialización de documento de evaluación de la propuesta Contenidos en Casa, se inició la tercera etapa de este periodo excepcional en el que se encuentra la escuela desde la suspensión de las clases en forma presencial. “Necesitamos tener un concepto claro respecto a la evaluación que, por calendario, empezamos a cerrar con el primer trimestre. Queremos transmitir tranquilidad a las familias que no habrá una calificación numérica este primer trimestre, lo que no quiere decir que no se pueda evaluar todo el trabajo hecho por los docentes y alumnos para lograr una continuidad”, explicó.

Por otra parte indicó que se concibe la evaluación en términos formativos en una etapa que reconoce con “muchas desigualdades en el acceso en cuanto a los dispositivos, la conectividad y las diferentes posibilidades de cada familia de acompañar a los alumnos”.

En este punto el titular del CGE señaló que se hará una evaluación cualitativa: “Cada docente realizará informes para observar lo que ha podido trabajar con sus estudiantes durante este periodo y que servirá para tener en cuenta la trayectoria de cada alumno”.

Asimismo informó que ya se llegó a los 300.000 ejemplares impresos repartidos de la propuesta Seguimos Educando para las familias de zonas rurales y sin conectividad.

En tanto explicó que la Resolución 898/20 que permite designar docentes en aquellas materias grados u horas cátedra en nivel primario tiene un carácter excepcional y que se basa en la necesidad de cubrir licencias para garantizar el acceso y el derecho a la educación de los alumnos.