En cuanto a la manifestación que se efectuó días atrás en plaza 25 de Mayo, el referente expresó en LT 15 Radio del Litoral: “No acompañamos ese tipo de medida o protesta, sabemos que la gastronomía es un sector muy castigado por el Covid. Hoy la actividad gastronómica es un culto a la evasión y al trabajo sin registrar. Cuando nosotros nos presentamos en un local, al trabajador le dicen que si hablan con el sindicato van a quedarse sin trabajo. Es un sector en el cual no se cumple con las leyes”.

Para Roh es importante que “se ponga en blanco a los trabajadores y trabajadoras de las cervecerías, para que realmente sean fuentes de trabajo tiene que estar registrados, no en negro”. Al mismo tiempo agregó: “Desde el inicio de la pandemia nosotros hemos trabajado junto a los empresarios y la cámara en la elaboración de los protocolos y en muchas medidas para sacar adelante la actividad, ante una situación inédita como es la pandemia de coronavirus, algo que nunca habíamos visto”.

Desde el gremio entienden que el empresario sabe que si invierte le puede ir bien o mal, pero no tiene que ir en contra de los trabajadores. “La evasión y el trabajo no registrado está presente en el 80% de los establecimientos. Nosotros entendemos la situación compleja que es para todos. Pero hoy estamos teniendo una actividad con números relativamente buenos en lo que es turismo, que no se refleja en el bolsillo de los trabajadores, y la ganancia es sólo para los empresarios. Desde 2019 no tenemos paritarias ni aumentos de sueldos. En 2020 perdimos el 25% de los sueldos, y se cerraron muchos puestos de trabajo. Sin embargo, cuando hay una mejora, eso no se traduce en beneficio para los trabajadores, sino todo lo contrario. Los trabajadores siguen cobrando sueldos que están por debajo de la línea de la pobreza”, reclamó. Roh puntualizó que antes de la llegada de la pandemia, el trabajo no registrado no superaba el 35%. “Hoy tenemos el 60% de los trabajadores no registrados”, dijo.

Preocupante

Desde el sector apuntaron que desde marzo a diciembre de 2020 se perdieron 600 puestos de trabajo registrados. “Son 600 trabajadores que no están en la calle, sino que están trabajando en negro. Cuando el sindicato va a hacer esos controles está atentando contra la estabilidad laboral. Hoy vemos que el mayor esfuerzo lo están haciendo los trabajadores, aceptando condiciones laborales que no son justas, salarios muy por debajo de la línea de la pobreza, y la mayoría trabajando en negro y por la propina, porque los sueldos que pagan son ínfimos”, denunció.

Para el dirigente, de la gran cantidad de bares, cervecerías, restaurantes y hoteles que hay en Concordia son muy pocos los que tienen trabajadores en blanco. “Nosotros vamos y vemos que tienen varios empleados pero ninguno registrado. Si intervenimos, a ese compañero que necesita trabajar lo amenazan con echarlo, y así se aprovechan pagando en negro y muy poco”, indicó.

En cuanto al interés del empresario para normalizar su vínculo con el trabajador, el referente del sector indicó: “La ley de contrato de trabajo prevé un montón de modalidades de contratación y podríamos ver la forma de que ese empresario empiece a regularizar su situación. Una cosa es cuando se ve voluntad de la otra parte, en entrar dentro del marco de la actividad y después está la otra persona que directamente no le interesa. Nuestros trabajadores hoy ven peligrar los servicios que tenemos en la obra social, no damos los servicios que queremos, sino los que podemos porque hay empresas que no aportan desde hace un año, lo que le retienen a los trabajadores”, expresó.

Por último, en lo que se refiere a las restricciones horarias que se implementan en diferentes localidades entrerrianas, Roh fue contundente: “Nosotros no nos vamos a manifestar en contra de una medida que es en beneficio del cuidado de la salud pública y de toda la población”.