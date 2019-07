Cerró "Fogón Usina" con excelente marco de público

El domingo, con un importante marco de público, finalizaron las actividades culturales gratuitas en el Fogón Usina.

Unas 10.000 personas disfrutaron de la kermés de juegos, la rampa de skate, el patio gastronómico y de espectáculos musicales y teatrales gratuitos. Un público de diversas edades copó el predio de La Vieja Usina durante las ocho jornadas de “Cultura Encendida”

La iniciativa impulsada por la Secretaría de Turismo y Cultura de Entre Ríos para las vacaciones de invierno ofreció durante ocho jornadas actividades diversas y de gran calidad artística en el centro cultural provincial La Vieja Usina ubicado en la capital entrerriana.

Embed

Jugar colaborativamente sin competencia

La Kermés de juegos colaborativos y cooperativos instalada en la Sala de Convenciones de La Vieja Usina fue una alternativa innovadora para los adultos que buscaban una opción de juegos que estimulen la creatividad de los pequeños, sin la lógica de competencia. La plataforma de juegos colaborativos permitió experimentar habilidades en el encuentro con otros poniendo en valor la experiencia a partir de los sentidos.

Once fueron los puestos de las actividades que se dispusieron circularmente en toda la superficie de la sala. En el diseño y la organización estuvo involucrada la artista Leylén Russo, quien manifestó: “Hace más de un mes que vengo trabajando en una idea eje que tuvo que ver con que no haya competencia en los juegos y que las dinámicas que se planteen sean para los niños, niñas, padres, madres y los tutores. La propuesta es que todos los que lleguen tengan la oportunidad de participar. Estoy fascinada porque me sorprendió muchísimo la participación de los adultos, yo pensé que la adultez era algo que nos congela un poquito, pero acá me di cuenta que los grandes también estuvieron muy conectados con la actividad”.

fogón 3.jpg Linda tarde de invierno en Paraná. Foto UNO

Palabras voladoras

En el frente de un puesto de la Kermés un cartel indica “narración de cuentos con soporte de objetos”. El espacio Palabras para Volar invitó a los pequeños a tomar un lugar en sillas diminutas que se dispusieron muy cerca de las narradoras. Dos bibliotecas repletas de ejemplares con hermosos dibujos estuvieron disponibles durante la actuación. Los niños se arrimaron animados por la propuesta de mirar, tocar los objetos y compartir. Con simpáticos títeres construidos a partir de elementos reciclados, el cuento cobró forma ante la mirada asombrada de los niños. El corazón y la botella, El que nada no se ahoga y Una caja no es espacio para una pulga, fueron algunas de las historias que Eugenia Puigarnau y Evangelina Schiro animaron de una manera muy especial para cientos de chicos.

Una vez comenzados los relatos, los pequeños espectadores intervinieron con preguntas sorprendiendo a los adultos que esperaban un poco más alejados.

Embed

Una Caja Misteriosa

La Caja Misteriosa se denominó al puesto del actor Marcelo Amorosi quien dispuso un formato novedoso de pequeñas escenas en una caja. El formato de la caja viene de Europa -contó el actor- y en Brasil toma el nombre con el que las conocemos en Argentina. Las Lambe Lambe eran las antiguas cajas de fotografía donde se introducía y se cubría la cabeza para capturar imágenes. La caja contiene microhistorias de títeres creadas por Amorosi. Al llegar al puesto cada niño se puso los auriculares y observó por una ventanita el desarrollo. La Caja de Pinocho y Aventura en el Espacio fueron los cuentos que se desarrollaron.

Amorosi comentó sobre su experiencia en el Fogón Usina: "La verdad venía muy nervioso porque me anticiparon la cantidad de chicos que iban a participar, pero está todo tan bien organizado que me sorprendí. Me quedo con la buena organización que hay en este evento. La reacción de los chicos fue excelente".

fogón 2.jpg Una niña andando en el miniramp. Foto UNO

Música de diversos géneros, teatro y fiesta en la Sala Verónica Kuttel

En las noches de Fogón distintos espectáculos se llevaron adelante para un público adulto, en el interior de sala Verónica Kuttel. Participaron la banda de rock Andando Descalzo, el dúo de Damián Lemes y Yacaré Manso en concierto con “Por el río de los pájaros”, la varieté y bailanta chamamecera del grupo Peña La Sapucai. Se presentaron los espectáculos Rodo en Palo Chino, Anda Calabaza y dos funciones repletas de la obra de Leonardo de Torres protagonizada por Miriam Lanzoni y Pablo Rago, Casi Felices.

La segunda semana de Fogón se desarrollaron noches temáticas: Entre Ríos tiene Flow con rimas, rap y hip hop con competencias en vivo de freestyle. El público adolescente y joven fue el rasgo distintivo de esa velada.

El viernes fue dedicado a las instalaciones interactivas, el live hardware con producción de sonido instantáneo con la ayuda de diferentes sintetizadores de ritmos y el mapping art, de la mano del Colectivo Cosmomedia junto a diferentes artistas.

La noche del sábado se destacó por su colorido y el ambiente festivo. La música copó todo el espacio de la sala al ritmo del balkan con la Babel Orkesta que hizo ejercitar a la platea moviendo el cuerpo con consignas ocurrentes y divertidas.

Para el cierre, el teatro se hizo una vez más protagonista el domingo último con la actuación del espectáculo infantil Pim Pau por la tardecita y de La puerta Secreta a la noche. Ambas funciones a sala repleta.

fogón.jpg Rodo Pusula y Nahuel Valiente luego de la función en el Palo Chino. Foto UNO

Rutinas de skate en el Fogón

Durante todas las jornadas estuvo disponible en el predio una pista de skate instalada para que los niños y los adolescentes practicaran destrezas. Hasta allí se arrimaron los jóvenes para el desafío de la velocidad sobre las patinetas.

Quienes nunca antes habían practicado skate también pudieron hacer sus intentos con la ayuda del artista y profesor de acrobacias Rodo Pusula, quien los asistió todo el tiempo compartiendo las claves para poder entregarse al juego.

Fogon.jpg

Patio Gastronómico con todos los sabores

Al atardecer las brasas se encendieron en el patio gastronómico, que se llenó de familias, jóvenes y grupos de amigos.

El patio gastronómico funcionó una vez más como punto de encuentro para el recambio de los públicos. La tregua invernal de las últimas noches permitió que las familias pudieran permanecer hasta tarde en las cómodas instalaciones. Allí entre el patio y la explanada al aire libre actuaron también grupos musicales locales de manera acústica.

Una gran visita

El día jueves el Fogón recibió la visita del gobernador Gustavo Bordet: “Estoy gratamente sorprendido”, dijo el mandatario al recorrer junto el secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider, y a la secretaria de Turismo y Cultura, Carolina Gaillard, las actividades en La Vieja Usina.

“Las propuestas culturales son para disfrutar con la familia. Con la Secretaría de Cultura hemos articulado este ciclo para que en estas vacaciones de invierno puedan integrarse los chicos, no solo de Paraná sino también de otras ciudades, y también para tener espacios para los adultos donde interactuar desde la cultura”, destacó.

cultura encendida1.jpg

Fogón Usina en números

Cantidad de artistas entrerrianos que participaron en la grilla de programación: 71.

Cantidad de artistas de la región que participaron en la grilla de programación: 35

Cantidad de animadores/artistas de la Kermés de Juegos Cooperativos: 22

Cantidad de trabajadores del Estado provincial involucrados en la propuesta en tareas de producción, logística, comunicación y asistencia técnica de salas: 30

Público asistente a espectáculos y Kermés infantil: 6000

Público asistente a espectáculos para toda la familia (recitales, funciones teatrales, patio gastronómico): 4000