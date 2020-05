Centros deportivos de Concordia piden reapertura de actividades

Un grupo de centros deportivos de la ciudad de Concordia visibilizó su reclamo ante las autoridades municipales con el fin de ser exceptuados de la cuarentena obligatoria. Se trata de propietarios de gimnasios, piscinas, centros de entrenamientos y grupos de trotes que pretenden volver a la actividad con un protocolo sanitario.

Desde el sector indicaron que son alrededor de 60 los propietarios de estos centros y pretenden trabajar con un 50% de la capacidad habitual, además de hacer obligatorio el uso y protección en las vías respiratorias, manteniendo la distancia mínima, haciendo respetar las normas de convivencia y llevando consigo elementos de desinfección personal.

Además agregaron que desde el inicio mismo de la cuarentena los locales fueron cerrados, por lo que cuentan con cero ingresos. “No se cubren las necesidades básicas personales ni de las familias. Tenemos endeudamiento de servicios tales como alquiler, impuestos, luz, gas, agua, teléfono, etc. Los empleadores no pueden remunerar a sus empleados ni cumplir la carga salarial con el mismo. Se imposibilita la compra de insumos para el mantenimiento e higiene de las instituciones”, indicaron en un comunicado enviado al ejecutivo municipal.

“Estamos dispuestos a trabajar con nuevos protocolos, tomando todos los recaudos que se tengan que hacer, ya sea en lugares cerrados como gimnasios, natatorios, lugares de crossfit, lugares de danza abiertos también”, manifestó Matías Penco, propietario de un gimnasio. El profesor indicó que han sido recibidos por parte de las autoridades del municipio local: “Nos han escuchado, pero como a nivel nacional está muy trancado, nosotros queremos ir visibilizando nuestra situación”.

En cuanto a los centros natatorios se comprometieron a la reducción mínima y adecuada de los usuarios presentes en sus respectivos turnos. “Hay varios estudios, se dice que en el agua clorada el virus no estaría. En cuanto a las canchas de fútbol 5 se está queriendo diagramar protocolos para el funcionamiento. Ya que vamos a convivir con el virus por mucho tiempo, queremos armar un protocolo”, agregó.

Penco precisó que la situación angustiante que atraviesan los trabajadores de la actividad física, ya que muchos de ellos debieron volcarse a otros rubros. “Es terrible la situación de todas las personas que trabajan, de hecho hay un montón de colegas que están haciendo tareas alternativas que nada tienen que ver con nuestra profesión, pero es la manera de sobrellevar esta situación”, indicó.

Desde el sector entienden que el confinamiento y la inactividad física traen consigo aspectos negativos tales como estrés depresión y ansiedad, mala alimentación, provocando una caída en el sistema autoinmune de las personas, por lo que jugamos un rol muy importante en salud psicofísica de la población.

“Estamos en una asamblea permanente con profes de Concordia, somos unos 60 integrantes, y se está tratando de armar un protocolo. Todo lo que ya sabemos al ingresar, una vez en el gimnasio deberá haber alcohol en gel y su toalla personal que no puede compartir, no solo para asearse sino también para ir limpiando los distintos elementos que va utilizando. Hay distintos protocolos que puede llevar a la realización del ejercicio. No será el gimnasio que conocíamos antes, con menos gente, mucha ventilación natural, entre clases y clases habrá un tiempo para la desinfección y la ventilación del espacio para el próximo grupo”, dijo.

Desde la agrupación de propietarios indicaron que deberá contemplar característica de cada institución para programar turnos, horarios, tiempo de limpieza y otras normas ya mencionadas en puntos anteriores. Por último dejaron en claro que su intención ademas de mantener limpio, ventilado, con sus respectivos alcohol en gel en vestuarios, también tomarán el tiempo necesario para rociar en todas las zonas ocupadas por usuarios y empleados con amonio cuaternario.