Centro comercial alerta que se está desprotegiendo la economía privada

El Centro Comercial e Industrial de Paraná, lamenta el retroceso en materia sanitaria que afecta a las ciudades de Paraná, Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda y Gualeguaychú, que han motivado el DNU 714/20 y el decreto provincial 1376/20, "con el fin de salvaguardar la salud de la población".

La entidad, explicó: "Entendemos que las medidas se aplicaron para evitar el colapso del sistema sanitario provincial, pero disentimos, toda vez que para cuidar la salud, se esté desprotegiendo la reactivación económica de la actividad privada. Los comerciantes de todos los rubros, desde el día uno de esta interminable cuarentena, han trabajado tenazmente en pos de dar cabal cumplimiento a cada uno de los protocolos establecidos por las autoridades nacionales, provinciales y municipales, con el designio impuesto en revivir su actividad; no fueron la excepción los comerciantes de los rubros gastronómico y gimnasios, quienes en su afán de seguir brindando servicio, acorde a los protocolos que les establecieron, esmeraron su atención, efectuando importantes inversiones en materia sanitaria; así es como, de los más 160 jornadas de ahogo económico que lleva la actividad comercial toda, solo han podido abrir sus puertas pocos días, sin haber registrado un solo caso de contagio a través de la concurrencia a sus establecimientos, pero hoy, sin argumentos validos por partes de las autoridades de salud, deben cerrar sus puertas, permitiéndoles solo, a los gastronómicos, trabajar a perdida mediante la modalidad del delivery o el Take away".

Desde el Centro Comercial e Industrial de Paraná, se consideró: "Contemplamos injusto el cierre de los mismos, toda vez que consideramos, que toda la actividad comercial de la ciudad es esencial, porque sustenta en sí misma, la vida de miles de trabajadores, y a través de sus tributos, sostiene el entramado económico y social de cada una de las localidades donde se desarrolla".

"Este nuevo cierre que arbitrariamente se dispuso para estos rubros, pone al borde del quebranto toda la actividad en la ciudad. Somos conscientes que cualquier descuido en la aplicación de los protocolos traería aparejado un mayor riesgo de contagio y la consiguiente proliferación del virus, como también somos conscientes que los comerciantes de la ciudad son estrictos en la aplicación de los mismos, porque de eso depende la continuidad de su vida comercial, no son la excepción estos rubros hoy afectados", se recalcó para indicar: "Apelamos al buen criterio de las autoridades correspondientes, para que revean la medida aplicada, permitiendo el ejercicio del comercio en forma equitativa, sin discriminación alguna, sumamos nuestra labor como entidad representativa de la toda la actividad comercial de la ciudad, con el fin de aunar criterios de trabajo con las autoridades provinciales y municipales, en aras del interés común que nos abraza a todos por igual, y que no es otro que el de trabajar por el bienestar de toda la sociedad".