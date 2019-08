Celiácos advierten discriminación en la quita del IVA

A través de una nota, la diputada nacional y vicepresidenta de la Comisión de Salud, Ivana Bianchi, le pidió al ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, que suprima el IVA de los alimentos para celíacos, tal como se hizo con los productos que componen la canasta básica.

Al respecto, la titular de la Asociación de Celíacos de Entre Ríos (ACER) Cecilia Pautaso, remarcó que las medidas anunciadas por Mauricio Macri no contemplan aquellos productos sin TACC, por lo que los celíacos deben afrontar los efectos de la inflación sin ningún tipo de ayuda.

“El beneficio también debe correr para aquellas personas que no eligen esta condición pero sí la tienen”, dijo a APF.

También señaló que esta iniciativa es un reclamo que se viene realizando desde hace varios y que en Entre Ríos la Asociación repite ante todos los cambios de gestión legislativa. “Hemos mandado pedidos a los legisladores entrerrianos de todos los colores políticos y a los entrantes también, para que este reclamo quede fijado más allá de estas medidas de emergencia y que los productos libres de gluten tengan IVA 0”, detalló.

En ese sentido, explicó que el objetivo es que los precios de los productos sin TACC puedan arrimarse al de los productos comunes: “Sino siempre estamos pagando 10 veces más y quedando fuera de un supuesto beneficio para aliviar los bolsillos de las familias trabajadoras. Entendemos que si está la posibilidad, el beneficio debe poder correr también para aquellas personas que no eligen esta condición pero sí la tienen”, justificó.

Asimismo, Pautaso bregó por la correcta aplicación de la medida anunciada por Mauricio Macri luego de las elecciones PASO: “Hemos comprobado que en productos incluidos en el anuncio como la leche en polvo, la sin TACC no entra en el descuento del IVA. Entendemos, entonces, que hay una expresa discriminación a estos productos, que el día viernes de la semana pasada por 800 gramos se pagaba 237 pesos, mientras que este lunes costó 459 pesos. Hay una discriminación que atenta contra la salud y la vida de las personas celíacas”, denunció.

Por otra parte, observó que en muchos supermercados se aplica el descuento del IVA en ciertas y determinadas marcas y no en todas, algo que no estaba especificado en el anuncio. “Además, en muchos casos no hay precios colocados en las góndolas, incumpliendo con la ley de colocación de precios, y uno se entera de su valor recién cuando llega a la caja a pagar”, remarcó.

Por último, la titular de ACER puso de relieve que la inflación no afecta en igual medida a los productos comunes que a aquellos para celíacos: “Los hemos encontrado exorbitantemente más caros”, dijo y explicó que la definición de los precios en estos casos depende del último eslabón de la cadena de comercialización que es quien los expende, debido a que no existe un organismo que ejerza algún tipo de control.

“Con estos aumentos quedamos muy desfasados, aún en el aporte que hacen las obras sociales que actualmente es de 900 pesos o de 1350 en el caso del Iosper”, finalizó.