Cayó el proyecto de cupo laboral trava-trans en Nogoyá

Concejales de Nogoyá notificaron la decisión de no tratar el proyecto del cupo trava-trans y expresaron su oposición a habilitar ese cupo laboral en el municipio de esa ciudad.

El proyecto de ordenanza había sido presentado en el Concejo Deliberante de Nogoyá el 28 de junio pasado. Fue elaborado por travestis y trans que promueven la creación de un cupo laboral para ese colectivo. Previo a ello se reunieron con el intendente Rafael Cavagna “para manifestarle el valor simbólico que posee el acompañamiento de la iniciativa”. En esa oportunidad, el presidente municipal les prometió que impulsaría el proyecto.

Sin embargo, días atrás concejales de aquella ciudad informaron a las activistas que no tratarán la iniciativa. Además dejaron explícita su oposición al cupo.

Keili González, activista trans de esa localidad y una de las impulsoras de la iniciativa difundió un comunicado del colectivo titulado “Obstruir derechos es violencia”.

En el texto se remarca el fracaso de esta iniciativa por decisión de los políticos que “no revirtieron una historia de abandono, tantos años de dolor y siguieron sometiendo a las travestis y trans a la prostitución como único medio posible para garantizarse un plato de comida”.

También responsabilizaron al Intendente “por incumplir su promesa”, y al bloque de concejales de Cambiemos, cuyos integrantes “no supieron dar respuesta a una población que presentó una herramienta para ser trabajada en conjunto”.

“Este año no conquistamos el cupo laboral travesti y trans en Nogoyá, pero que sean conscientes que le arrancaremos el triunfo en un futuro próximo, porque seguiremos peleando contra esta política que nos enseña a olvidar”, remarcaron además.

Documento completo

El Cupo Laboral es una prioridad estratégica para el colectivo travesti y trans en Nogoyá. Sin embargo, vimos que la efectiva aprobación del proyecto que presentamos ante el presidente municipal Rafael Cavagna y el Concejo Deliberante, avizoró una gran problemática: la resistencia de los sectores más rancios, burgueses, conservadores, burócratas, religiosos e insensibles de la sociedad, a quienes ellos representan en los lugares de responsabilidades políticas.

El Estado nos debe todo y para comenzar a revertir esa situación las voces travas y trans no deben estar más en la clandestinidad y en entretelones. Nuestras voces deben oírse en todas las etapas de la política pública a través del diálogo y la confianza en una visión política fundada en las experiencias vivenciales de una sociedad que nos colocó en un lugar de marginalidad y supervivencia a causa de la exclusión y la discriminación. El Estado debe implementar políticas concretas con perspectiva de género incorporándonos en los equipos de trabajo.

Las travas y trans nos abrazamos, lloramos y aunamos esfuerzos para seguir luchando contra este sistema cisheteropatriarcal y capitalista que nos niega la posibilidad de vivir en la diversidad que tanto nos aproxima a la libertad. Hemos logrado poner en la agenda política nuestras problemáticas, hemos logrado insertar las discusiones sobre la falta de presupuesto para implementar políticas de empleo, en contra de la discriminación y el odio, para que se efectivice la Ley de Educación Sexual Integral en los diversos establecimiento educativos, hemos logrado poner la discusión que apunten a cuestionar cuáles son las prioridades, entre otras.

Contrariamos a quienes creen que hemos sido derrotadas por no haber conquistado el derecho a acceder a un trabajo en condiciones dignas. El fracaso fue de lxs políticxs que nos gobiernan que no revirtieron una historia de abandono, tantos años de dolor y siguieron sometiendo a las travestis y trans a la prostitución como único medio posible para garantizarse un plato de comida, el fracaso fue del intendente Rafael Cavagna por incumplir su promesa, el fracaso fue del bloque de concejales de Cambiemos integrado por los concejales del Pro Mariano Berdiñas y Carla Duré; de la UCR, Marisa Vargas y Cecilia Centurión; del PS, Natalia Hernández y del FEF, Marcos Acosta; por el bloque de concejales del PJ Miryam Ronchi, Marcelo Segovia, Germán Perotti y Amanda Sánchez y por el Vecinalismo, Juan Ignacio Albornoz que no supieron dar respuesta a una población que presentó una herramienta para ser trabajada en conjunto y ellxs se escudaron sistemáticamente para ocultar el desinterés y la inoperancia de trabajar sobre la necesidad específica.

Este año no conquistamos el cupo laboral travesti y trans en Nogoyá, pero que sean conscientes que le arrancaremos el triunfo en un futuro próximo, porque seguiremos peleando contra esta política que nos enseña a olvidar. No se tomarán más el atrevimiento de decidir sobre nuestras vidas en los términos de la compasión y la tolerancia, sino que deberán hacerlo sabiendo que tienen la responsabilidad de garantizar nuestros derechos”.

Fuente: APF