Cayeron las ventas de más de la mitad de las industrias entrerrianas

La Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) elaboró un informe de coyuntura correspondiente al segundo trimestre de 2018, que pone sobre relieve la situación que atraviesa el sector en la provincia. En el estudio se destacan los datos relativos a los niveles de producción, la capacidad instalada, los problemas que afectan, el empleo privado, los sectores más importantes, las exportaciones, además de las inversiones y proyecciones para los próximos meses.





El informe fue elaborado por el Área de Monitoreo Industrial de la UIER y analiza los datos económicos más importantes que ponen de manifiesto las distintas dificultades que atraviesa el sector ante un contexto macroeconómico complejo. Al respecto, se advierte que el 55% de las industrias encuestadas contrajo las cantidades vendidas respecto al trimestre anterior, mientras que el 31% disminuyó el nivel de producción. En este sentido, el 38% espera que en el 3° trimestre continúen cayendo las ventas.





CuadroProduccion y ventas.jpg





Esta situación está repercutiendo en las variables del empleo. El informe señala que el 25% de las industrias consultadas disminuyó la cantidad de horas trabajadas, valor que duplica los registros de los trimestres previos. No obstante, sobre este aspecto predomina una mirada de estabilidad respecto al empleo: el 74% no varió la cantidad de empleados y 90% espera que no varíe en el próximo trimestre.





Por otra parte, se destaca que las industrias encuestadas se encuentran, en su mayoría, trabajando a una capacidad instalada por encima del promedio nacional. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el sector manufacturero nacional en junio trabajó al 65% en promedio, incluso cayendo; mientras que el 84% de las industrias consultadas en Entre Ríos manifestó trabajar a un nivel del 70% o más de la capacidad instalada, situación similar a la observada en trimestres anteriores.





El 44% de las industrias consultadas ha evaluado al segundo trimestre como satisfactorio, mientras el 31% lo consideró malo y el 25% restante bueno. Asimismo, el 38% espera que el tercer trimestre del año sea peor al anterior, otro 38% que sea igual, mientras solo el 25% espera que mejore su situación. Estos datos comparados con informes anteriores reflejan una peor situación del sector, remarca el informe.





Con este escenario, casi la mitad de las industrias consultadas estima que no realizará inversiones en el tercer trimestre del año, mientras que en años anteriores esta situación sólo se reflejaba en el 25% de las empresas. Asimismo, el 16% de los establecimientos estima que realizarán inversiones nuevas en el próximo trimestre, y el 38% continuará con inversiones comenzadas anteriormente.





Cuadroproblemas industrailes.jpg





Respecto de los problemas que afectan a los industriales, el 90% declaró que la carga impositiva es uno de los principales, mientras que el 70% también se refirió al margen de rentabilidad. En comparación con trimestres anteriores, se observa que han perdido peso los aumentos salariales como un problema (aún presente igualmente) y cada vez más industrias consideran problemático el financiamiento, el aumento del costo de las materias primas, la caída en las ventas y retraso en los pagos de clientes.





Cuadrofaena aves.jpg





Sectores





El informe de UIER destaca datos de los sectores industriales más relevantes de la provincia. En este sentido, precisa que en los primeros cinco meses del año, el sector avícola continuó en un proceso de crecimiento de sus niveles productivos, el cual se ha expandido levemente en los últimos años. La faena de aves creció 3% en los primeros cinco meses respecto del año anterior, al superar 150 millones de aves, concentrando más de la mitad de la faena del país. En los años anteriores, este crecimiento se ubicó entre el 1% y el 3% también, mostrando una tendencia creciente leve pero constante, más allá de las particularidades de cada año.





Por otro lado, la producción láctea consolidó su tendencia de recuperación observada desde mediados de 2017. Luego de una continua contracción evidenciada en los últimos años, en el segundo semestre del año previo la producción comenzó a recuperarse, alcanzándose en los primeros cinco meses de 2018 niveles similares a los de 2015, aunque todavía con dificultades.





Asimismo, la molienda de cereales y oleaginosas también aumentó sus niveles productivos. Por el lado de los cereales, el trigo mantuvo su nivel interanual prácticamente sin variaciones, luego de dos años de leve expansión. En cambio, la molienda de oleaginosas recuperó sus niveles de producción luego de varios años de contracciones.





Cuadroexportaciones.jpg





Comercio exterior





Asimismo, el estudio resalta que a pesar del contexto, las exportaciones de la provincia mostraron signos de recuperación. En los primeros cinco meses del año, el total de las cantidades exportadas de Entre Ríos se expandió 2% respecto el mismo período del año anterior (+3,6% en valor). En esta dinámica, las exportaciones vinculadas al sector agroindustrial aumentaron 11%, de la mano principalmente del crecimiento de las exportaciones de carne.





Por otro lado, las exportaciones industriales (10% del total) aumentaron 6%, con el aumento de las exportaciones de productos químicos. Esta tendencia fue compensada, asimismo, por la estabilidad de las exportaciones de Productos Primarios.





Cuadrocapacidada instalada.jpg

CuadroEmpleo.jpg

Cuadroinversiones industriales.jpg

Cuadropersepcion y perspectivas.jpg

CuadroPerspectivas.jpg