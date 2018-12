Cautela en la expectativa para 2019 de empresarios de "La Histórica"

Las fiestas de fin de año son siempre el termómetro para medir el impacto real de la economía en los bolsillos de los trabajadores. Regalos, comidas y viajes se han transformado en vectores que sirven para trazar un panorama concreto sobre las ventas actuales y su comparación con iguales períodos anteriores.

José Luis Bentancourt, presidente del Centro Comercial de Concepción del Uruguay, fue quien trazó una de las primeras impresiones sobre la marcha del comercio en esta ciudad habiendo transcurrido ya la primera de las fiestas.

"Las ventas de Navidad fueron muy bajas en la ciudad, la verdad es que la situación la tenemos clara, lo hemos planteado en otras oportunidades, desde la institución se ha valorado positivamente la iniciativa de cada uno de los comercios quienes le han aportado creatividad, modos innovadores de acercarse al consumidor con descuentos, promociones, beneficios, pero hoy en día el problema que tenemos es la situación macro económica, que imposibilita el nivel de compra del consumidor. La situación viene por ahí", resaltó.

Según la propia Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), en los locales al público, las ventas bajaron 10,6%, mientras que en la modalidad online subieron 4,3%. La venta por Internet viene cobrando fuerza, modificando los hábitos de demanda de las familias, que cada vez más se inclinan a comprar sin pasar por el local. De todos modos, como la participación aún es baja, no alcanzó a compensar la fuerte caída en los comercios físicos.

El cierre de locales comerciales en Concepción, al igual que en el resto de las ciudades del interior del país, se nota de forma cada vez más fuerte, y con ello también la aparición de ferias ambulantes o en las plazas o casas particulares.

Según datos aportados por la CAME, la gente financió todo lo que pudo en cuotas, mientras que el ticket promedio se ubicó en 870 pesos esta Navidad, 31,2 por ciento por encima de la 2017.





Empresarios y despidos

La preocupación de las autoridades de La Histórica por la situación económica general tiene su correlato directo con el clima social tenso que siempre traen aparejados los momentos difíciles del país. En este sentido, el intendente José Lauritto se reunió con empresarios e industriales de la ciudad con quienes analizó la marcha de la economía y el contexto socio-laboral actual. "Agradecemos que pese a las dificultades económicas, en la industria local no hubo despidos", señaló el intendente.

Estuvieron presentes Marcelo De Grazia director de Granja Tres Arroyos y Horacio Gamero, gerente de producción; el doctor Raúl Novella presidente de Inmuner; la metalmecánica representada en Jorge Lambert y Claudio Lambert, Santiago Losada de Entrecor y Silvina Vazón de Río Uruguay Seguros.

"Queríamos hacer esta reunión para situarnos en el aspecto económico, social y laboral que afrontan los actores de la industria en Concepción del Uruguay y agradecer algo que tal vez en otras localidades no ocurre: que no tengamos que sufrir despidos en este sector productivo de la ciudad. Lamentablemente en otros rubros se han visto situaciones de personas que se quedan sin trabajo y queremos agradecer que esa situación no ocurra en algunas de las empresas más fuertes de la ciudad", destacó Lauritto.

Los empresarios, por su parte, coincidieron en mantenerse expectantes ante un panorama general que todavía es incierto y no ayuda a planificar inversiones que permitan generar desarrollo y mayor crecimiento en el mercado laboral de la región.

"Aunque los números a veces no cierren, se ha pensado en resguardar la estabilidad de los trabajadores y sus familias. Y eso ha significado un esfuerzo que hay que valorar, porque han enfrentado muchas dificultades en un contexto económico que no da ninguna previsibilidad y ese es un escenario muy complejo para quienes invierten en el sector productivo", coincidieron.