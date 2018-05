Causa Vialidad: Este jueves Rodríguez amplió su declaración indagatoria

Continúan las audiencias en el marco de la causa que investiga el delito de peculado por ex funcionarios de la Dirección Provincial de Vialidad.

Este jueves Jorge Rodríguez, extitular de la Dirección Provincial de Vialidad, amplió su declaración indagatoria. Al funcionario se lo acusa de haber utilizado fondos del DPV para la construcción de la escuela pública de gestión privada de Vialidad, Nº 235, denominada Heraclia Ruiz Díaz, inaugurada en 2014. Además, en la audiencia de hoy se conocerán las respuestas por escrito del exministro de Educación Eduardo Lauritto.

El lunes 28 a las 9 de la mañana serán los alegatos. Cinco días es el plazo máximo para que el Superior Tribunal de Justicia dicte sentencia.





Néstor Kemerer negó que se hayan desviado fondos





Con la ampliación de la declaración indagatoria de imputado del exencargado de la Dirección de Suministros y Mantenimiento de la Dirección de Provincial de Vialidad (DPV) Néstor Kemerer, y los últimos tres testigos propuestos por el abogado defensor, Javier Martínez, concluyeron ayer las audiencias orales y públicas del juicio que tiene como imputados, además de Kemerer, a quien fuera titular del organismo Jorge Rodríguez y al exfuncionario Mario Heyde.





La defensa ejercida por Martínez junto a Guillermo Vartorelli, en representación de Kemerer y Heyde, consideró oportuno que vuelva a prestar declaración. Kemerer explicó su rol y su función en el marco de la creación de la escuela pública de gestión privada Nº 235 Heraclia Ruiz Díaz.

En esta instancia, aseguró ante el tribunal de juicio que el jardín maternal de Vialidad dependía de la Dirección a su cargo y especificó que el mismo surge del convenio colectivo de los trabajadores viales.

"En 2011 abrimos un jardín maternal llamado Los Vialcitos. En 2014 se había conocido la obligatoriedad del jardín de 4 años y la necesidad de bancos que había en las escuelas hizo que los padres nos plantearan esta inquietud. A partir de ahí se presentó una nota al Consejo General de Educación (CGE) hecha por ellos y acompañada por mi firma y la de Jorge Rodríguez", dijo el funcionario a UNO.

Así comenzó su participación –tal como reconoció– en el procedimiento administrativo de la constitución de la institución educativa, inaugurada en 2014. Y siguió explicando su rol en el proceso: "El CGE lo llamó a Jorge Rodríguez y le otorgó la matrícula provisoria para empezar en 2014. Como era parte de la Dirección de Mantenimiento y Suministros, sumado a que estaba a cargo del jardincito, me pone de apoderado de la escuela que iba a funcionar en mi área. Pero resulta que en 2014 la escuela San Martín no se había trasladado al nuevo edificio en la zona de Changomas".

Kemerer señaló que luego de concretarse el traslado de la escuela técnica dispusieron de un nuevo espacio físico, por lo que se decidió ampliar el jardín maternal y se reacondicionó el galpón sin uso, en la esquina de Saraví y Brasil. Sobre las obras encaradas recordó que se construyeron dos aulas y se ocuparon parte de las instalaciones del jardín que seguía funcionando.





Confía en la absolución

El actual subadministrador de la DPV rechazó la acusación de la Fiscalía por presuntos hechos ilícitos. "No es que nosotros nos largamos a hacer una escuela, el CGE, que es el ente regulador de la educación, le otorgó la escuela a Vialidad. Como director del área donde iba a funcionar junto a los trabajadores nos pusimos contentos, nunca pensamos que estábamos haciendo algo ilegal, todo lo contrario. Hasta el día de hoy sigo siendo el apoderado legal porque considero que la educación es algo primordial, aparte con la orientación que nosotros le dábamos, que era diferente", destacó.

Después puso como ejemplo la experiencia contada por la madre de uno de los alumnos que testificó en la jornada de ayer y que valoró el contenido curricular de la escuela. "Contó que apenas subió a su auto, el nene le dijo 'ponete el cinturón, esta es la senda peatonal'. En ningún momento pensamos que estábamos haciendo algo que no era debido, y lo sigo sosteniendo, porque si no, no sería el apoderado legal", argumentó.

En relación al cuestionamiento referido al pago de los sueldos de los docentes con fondos del organismo estatal, el acusado manifestó: "Nosotros nos guiábamos por el jardincito maternal, entonces actuamos de la misma forma. Se pagaba –en alusión a los sueldos–con presupuesto de personal, no era que el ingeniero Rodríguez estaba desviando fondos para dejar de hacer una calle o un camino".

Al ser consultado por el pedido de pena en su contra de siete años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, solicitado por los fiscales Patricia Yedro y Alejandro Cánepa, indicó: "No entiendo que me pidan siete años de prisión e inhabilitación de por vida como funcionario público. Me parece excesiva y apelo a la Justicia y confío en que vamos a salir absueltos. En ningún momento pensé que estaba haciendo algún ilícito. Los sueldos están documentados, a ninguna maestra se le dejó de pagar ni fue desviado y las mejoras que se hicieron en los galpones fueron un fortalecimiento para Vialidad".





Cómo sigue el juicio

Tres testigos completaron ayer las jornadas de audiencias orales y públicos. Un trabajador vial cuyo hijo cumplió todo el ciclo educativo, desde el jardín maternal pasando por la nueva escuela, habló desde su experiencia de todo este proceso.

Acto seguido, testificaron dos mujeres que se incorporaron en 2015 a la actividad escolar y que en la actualidad forman parte de lo que se denomina Unión de Padres. Contaron sobre el traslado de la comunidad educativa al nuevo edificio. En la audiencia de hoy se conocerán las respuestas por escrito del exministro de Educación Eduardo Lauritto.