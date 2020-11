Causa Ilarraz: se puso en marcha demanda civil por abusos

Embed

Luego de esta primera audiencia, se acordó un nuevo encuentro que se realizará el 2 de diciembre.

La instancia civil era una posibilidad que manejaron desde el principio los sobrevivientes de abuso. Se tuvo la prudencia necesaria para avanzar recién luego de la condena histórica a 25 años que recibió Justo José Ilarraz.

Una vez que el tribunal de juicio llegó a la certeza de los abusos y la corrupción de menores ejecutada por Ilarraz cuando era prefecto del Seminario de Paraná, algunos de los denunciantes abrieron el camino de la instancia civil.

Embed

Ilarraz no solo fue condenado en primera instancia –cumple con prisión preventiva en un departamento céntrico de Paraná– sino que la sentencia resultó ratificada por la Cámara de Casación Penal en 2019, donde entre las conclusiones más salientes se estableció que la Iglesia había encubierto los abusos del cura durante sus años en el Seminario. “Ya que no es cierto que las víctimas de autos no denunciaron a Ilarraz en tiempo oportuno, o que no hayan dado cuenta a otras personas de lo que Ilarraz les estaba haciendo, sino que aquellas ante quienes lo hicieron o quienes pudieron tomar conocimiento de tales situaciones, se preocuparon por mantenerlas en secreto, reserva y sigilo, lo que llevó a que tales hechos nunca salieran a la luz, nunca traspasen la órbita burocrática de la Iglesia Católica local, y no llegaran a oídos de la Justicia, o de cualquier autoridad administrativa estatal y educacional, o incluso de los propios padres de las víctimas”, alegó en su voto el vocal Alejandro Cánepa.

Ilarraz Causa Ilarraz: se puso en marcha la demanda civil por los abusos

ilarraz.jpg Causa Ilarraz: se puso en marcha la demanda civil por los abusos Foto UNO / Juan Ignacio Pereira.

ilarraz.jpg Causa Ilarraz: se puso en marcha la demanda civil por los abusos

En la misma resolución se atacó la investigación diocesana que había ordenado el cardenal Karlic y que luego derivó en la sanción aplicada a Ilarraz, consignó Entre Ríos Ahora.

“Las personas a quienes les fue confiado el ‘secreto’ se ocuparon durante más de una década de ocultarlo, permitiendo así la impunidad de Ilarraz y mandando al olvido los graves delitos de los que aquellos niños a su cargo fueron víctimas”, se recalcó en el fallo.

El caso llegó a la Corte Suprema donde se deberá resolver un recurso extraordinario federal, impulsado por la defensa Ilarraz.