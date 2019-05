Castrillón a Kisser por la falta de dólares en el BER: "No me ha sobrado para comprar"

A través de una carta documento enviada al gobernador Gustavo Bordet, el senador provincial por el Departamento Paraná, Raymundo Kisser, reclamó que en la sucursal de Tribunales del Banco Entre Ríos (BER) se brinde atención exclusiva al personal del Poder Judicial como así también a profesionales del derecho. En pocas palabras, el legislador entendió conveniente que se "elimine la prestación de servicios de ese banco en la sucursal a todos aquellos que no tengan nada que ver con el Poder Judicial (empleados y magistrados), o con el ejercicio de la profesión de abogado. Preocupado, Kisser planteó además su dificultad para adquirir dólares en esa entidad crediticia: "Nunca hay disponible de esa moneda en cantidad suficiente, y se pretende enviarnos a Casa Central, lo cual es inadmisible".

Al fundamentar su pedido sostuvo que se siente "afectado en su investidura".





Controversia

La petición estuvo en boca de todos e incluso generó controversia por el tenor del planteo del referente del radicalismo en la Cámara Alta. El integrante del Superior Tribunal de Justicia, Emilio Castrillón, le respondió con ironía por su malestar ante la imposibilidad de conseguir divisa extranjera, aunque a la vez reconoció problemas estructurales en la sucursal. "En cuanto a los dólares, no me ha sobrado mucho para comprarlos, así que no sé si hay o no hay", dijo el magistrado en el comienzo de una entrevista con el programa Ahí Vamos que se emite por la 97.1 La Red Paraná.

En relación al pedido de exclusividad, el supremo se pronunció en contra de cualquier tipo de privilegio. "Yo soy contrario a todo tipo de exclusividad, lo que no quiere decir que el cuerpo se pueda expedir de otra manera. Somos parte del pueblo, parte de la ciudadanía y tenemos los mismos derechos y obligaciones al ser cliente del Banco Entre Ríos, y en muchos casos clientes cautivos", interpretó.

Según Castrillón, el Poder Judicial no cuenta con la facultad para regular el modo en que brinda las prestaciones la entidad crediticia. "El BER es el agente financiero de la provincia de Entre Ríos y la sucursal Tribunales es una sucursal más del agente financiero de la provincia de Entre Ríos, no es una sucursal de Tribunales del Poder Judicial de Entre Ríos, por lo tanto mal podemos regular nosotros las condiciones del agente financiero", aclaró.





Poco espacio

Más allá de la controversia, el titular del máximo tribunal entrerriano reconoció el importante movimiento de la sucursal, lo que dificultad atención de calidad los días de cobro. "Tiene un movimiento importante, los tres poderes del Estado son atendidos por la sucursal Tribunales del BER, también es cierto que en los días de cobro tiene un movimiento importante que hace que uno pierda tiempo. Con la entidad crediticia estamos buscando la forma de que los pagos se efectúen de manera electrónica, referidos a los expedientes judiciales, de manera que por las tasas, los expedientes y el cobro de cheques no tengan que ir a la sucursal los profesionales del derecho", resumió.

En la misma línea se refirió a la competencia que tiene el STJ a la hora de definir cuestiones administrativas del banco. "La Justicia no puede determinar la prestación de servicios".