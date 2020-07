Castrillón inició los trámites para obtener su jubilación

El vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Emilio Castrillón confirmó que comenzó los trámites para acogerse a la jubilación.

Luego de que circulara la versión que indicaba que el expresidente del STJ pensaba abandonar el cargo de Vocal del máximo tribunal, Diario Junio logró su testimonio. Textualmente dijo: “Busqué la certificación de Anses por 12 años y el formulario de la Caja desde 1987 a la fecha”, en referencia a sus aportes al sistema previsional.

En el mismo sentido señaló que buscó la documentación dijo “para presentarla conforme evolucione la pandemia dentro de este año”.

Y agregó: “No nacimos empleados públicos”.

Castrillón ejerció la presidencia del alto cuerpo con cierta polémica, para lo que se acostumbra en el Palacio de Tribunales, y no logró ser reelecto, quedando la presidencia para el concordiense Martín Carbonel.

El exsenador y exdiputado justicialista generó una enorme controversia en setiembre de 2019 cuando hizo público su malestar porque funcionarios del Poder Ejecutivo ganaban más que él, considerando que no se lo merecían.

También generó una gran polémica al asegurar que jamás se entregaría “a las mafias, a los vende humos, ni me arrodillaré por prebendas o apoyos”, cuando se discutía quién lo sucedería en la presidencia del STJ. “No cambio favores que no corresponden por cargos ni poderes; y mucho menos para algunos que creen que no han hecho las cosas bien, negocien para no ser investigados a través de nexos políticos enriquecidos, indicó en ese momento.