Carrió dijo que decidió fundar Cambiemos rezando frente al féretro de Urquiza

En el marco de la campaña electoral, la diputada nacional Elisa Carrió estuvo ayer en Concepción del Uruguay, en apoyo de los candidatos locales y provinciales de Cambiemos. En esa ciudad, Lilita estuvo en la Basílica Inmaculada, donde rezó frente a los restos del General Justo José de Urquiza. Luego le contó a los periodistas contó porque estuvo allí. "Frente a ese féretro, en ese lugar, rezando, yo decidí (fundar) Cambiemos y hacer el acuerdo con (Mauricio) Macri. Si Urquiza pudiendo ganar había perdido para que haya una Nación, yo tenía que perder para que haya una República. Me acuerdo que recé y dije '¿Qué hizo este tipo? Si pudiendo ganar Pavón, perdió', por eso es emocionante estar en Concepción del Uruguay" explicó la legisladora.





Luego siguió con sus fundamentaciones, según consignó El Miércoles Digital: "Constituimos dos hechos milagrosos, siempre digo que somos obreros pero a la obra no la hacemos nosotros, en eso soy muy creyente. Hoy Venezuela está en una guerra civil enorme y sin embargo nosotros salimos del chavismo- kirchnerismo por vía de elecciones libres, democráticas y ganó Cambiemos. Es casi un milagro. No he estudiado, siendo profesora, salidas del autoritarismo por vía democráticas sin que sucediera una guerra o una guerra civil. Ahora estamos por conseguir el segundo milagro, porque desde Marcelo Torcuato de Alvear un gobierno no PJ y no militar termina su mandato. Esto es un triunfo para sacarnos de la fatídica década del 30 donde empezó la decadencia económica, social y cultural argentina. Vamos a lograr el segundo período republicano de la historia y con esto en cuatro años todos van a ser republicanos, porque el peronismo se tendrá que hacer republicano y ahí habrá alternancia en el poder".





En el marco de ese análisis, la legisladora agregó: "Dicen que soy la fundadora de Cambiemos y gracias eso Macri es Presidente. Después, soy una pelota que nadie sabe qué hacer. Se que si pudieran me sacarían pero después me necesitan. No soy tan salvavidas de plomo porque tenemos República y hoy están siendo juzgados por corrupción mucha gente en la Argentina", agregó.





Consultada sobre el proceso judicial contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner indicó: "No la miré a la foto, llegué hasta acá, esa fue mi lucha de doce años y lamento profundamente que cuando la denuncié no me hayan hecho caso. Se le hubieran evitado a la Nación (perder) 100.000 millones de dólares. Hoy Entre Ríos sería una fiesta de riqueza, distribución y falta de pobreza si me hubieran escuchado a tiempo, pero me decían loca y la loca tuvo razón".





También se refirió al precandidato presidencial del kirchnerismo, Alberto Fernández. "Cuando era funcionario del Gobierno de Néstor Kirchner me ofreció diferentes cargos. Quería llevarme como ministro de la Corte (Suprema), nos daban también el ministerio de Educación y el de Justicia. Un día va un funcionario a mi casa enviado por Alberto Fernández y me dice: 'Te ofrece todo, sino te aniquila'. Y le dije: 'Mirá, contestale a Alberto Fernández que voy a ser linyera en la plaza de Vicente López pero nunca voy a ser coaptada por un ordinario bigotudo como él'", añadió.