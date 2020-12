Carnaval del País: cuánto perderá Gualeguaychú por suspederlo

Carnaval del pais2.jpg

"No daba para más, era una decisión pendiente que ya no podíamos dejar pasar más el tiempo. El Carnaval tradicional no se hace, luego nos juntaremos más adelante para ver si la situación sanitaria y los decretos nos permiten hacer algún otro evento o no. La postura fue unánime, todos los clubes entendimos que había que tomar una decisión para dejar de generar falsas expectativas y que todos los espectadores y los trabajadores ya sepan que no se va a poder contar con el carnaval", expresó a Radio Cero 104.1, el presidente de la Comisión, Ricardo Saller.

Carnaval del pais1.jpg

Impacto económico

Saller lamentó que los cinco clubes organizadores van a sentir mucho el impacto. "Hay clubes muy comprometidos con su personal, por ejemplo el Tiro Federal a mantenido un staff muy importante al venir ganando cuatro años seguidos y se le va a hacer muy difícil mantener eso", dijo y acotó: "Vamos a ver lo que realmente representa para la ciudad, que cantidad de ingreso no va a percibir Gualeguaychú este año".

El espectáculo no sólo representa una parte muy importante de la cultura popular de Galeguaychú sino que además es una de las principales fuentes de ingreso a la economía local. Según el contador Diego Fernández, la ciudad dejará de percibir unos $657 millones de pesos.

"El turismo que llegar al carnaval gasta en gastronomía, hotelería y compras en general. Todas estas variables suman un total de 657 millones de pesos que ingresan a la ciudad entre mediados de enero y mediados de marzo", dijo a El Día.

Carnaval del pais.jpg

Quienes sufrirán un impacto muy grande en sus economías serán los clubes. En la última edición, Ará Yeví del Club Tiro Federal se llevó casi 22 millones de pesos tras conseguir un nuevo título y Papelitos del Club Juventud Unida y O`Bahía del Club Pescadores 19.5 millones de pesos por compartir el segundo lugar. El cuarto lugar lo ocupó Marí Marí del club Central Entrerriano, quien fue segunda en la edición 2019 y se llevó 6,5 millones de pesos y en el último lugar quedó Kamarr del Centro Sirio Libanés que recibió 5,8 millones de pesos.

Estos fondos vuelven a la ciudad reinvertidos en obras, deportes e instituciones educativas. El Carnaval no es sólo fiesta; también engloba a cientos de puestos de trabajo, artistas, maquilladores, bailarines, y músicos.

Carnaval del pais5.jpg

Antecedentes de suspensión del Carnaval

El antecedente inmediato de suspensión del carnaval se remonta a 1993 cuando un brote de cólera precipitó la decisión de las autoridades sanitarias locales de suspender la fiesta. En ese momento el corsódromo no contaba con los baños adecuados, por lo que la fiesta quedó sin efecto por decisión del entonces intendente de, Luis Leissa.