Carina Reh será la nueva directora del hospital San Roque

Tras la renuncia de Marcelo Itharte a fines de enero, el Ministerio de Salud definió que la actual coordinadora de Residencias Médicas, fuera quien tomara el compromiso para continuar trabajando en el proceso que se lleva adelante en el nosocomio. Cabe destacar que la profesional, tiene una trayectoria de más de 20 años, y entre el 2000 y 2003, incluso, fue adscripta al servicio de Cirugía General del citado hospital.





Visiblemente satisfecha con la prolijidad y altura con el que se viene trabajando el recambio, y luego de la reunión con la profesional, la ministra Velázquez destacó: "La doctora Reh, será a partir de ahora, quien conducirá los destinos del hospital, en el marco de una continuidad que contará con el apoyo de los integrantes del actual equipo de gestión del nosocomio".







"La profesional elegida, cuenta con todo nuestro apoyo, y dentro del trabajo de análisis que hicimos en el marco de las distintas alternativas que mi equipo vino trabajando, concluimos en que la doctora Reh, cuenta con el perfil adecuado a la actual circunstancia y muestra una importante solvencia desde lo académico y en gestión, y también una vasta experiencia en salud pública".







Por su parte, Reh indicó: "Fue una sorpresa la convocatoria por parte de la ministra con esta decisión de asumir un nuevo compromiso, siempre dentro del ámbito de la salud pública. Sé que es un hospital muy grande, pero que conozco desde hace muchos años por mi paso por el mismo, y porque en este tiempo he acompañado a los instructores de residencias, trabajando junto a los servicios".







"Me voy a encontrar con muchos desafíos, y sé que no va a ser fácil, pero apuesto a unificar criterios e implementar la rectoría desde el Ministerio –remarcó Reh-. Asimismo, no hay que perder de vista que los principales actores son los pacientes, y cada uno de los que presta servicio, también es responsable del funcionamiento del hospital".







"Estamos en momentos políticos y económicos difíciles, y la necesidad de la gente es mayor. Por eso, atender es un trabajo arduo, pero cuando uno puede ponerse en el lugar del otro, generar empatía, y hacerlo con cordialidad, es más sencillo. Es importante la educación y la formación del recurso humano, para una óptima calidad en la atención. Nuestros gurises tienen que recibir lo mejor de cada uno, ese es nuestro principal objetivo", expresó finalmente la profesional.







Sobre la trayectoria de la profesional



Carina Reh, actual Coordinadora de Residencias Médicas, estudió medicina en la Facultad de Ciencias Médicas en la Universidad Nacional de Rosario. Además, es especialista en Cirugía General y en Flebología y Linfología; y realizó una maestría en Salud Familiar y Comunitaria en la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Nacional de Entre Ríos.





Se desempeñó como Jefa del Servicio Cirugía General en el Hospital Nuestra Señora del Luján de General Ramírez, departamento Diamante, desde julio de 2014, y fue directora de dicho establecimiento sanitario desde el 28 de diciembre de 2003 hasta febrero de 2008.







Además, es instructora de Soporte Vital en Trauma Prehospitalario (PHTLS por sus siglas en inglés) para la Fundación EMME desde octubre de 2007 a la fecha; y desarrolló actividades como instructora de Apoyo Vital Avanzado en Trauma (ATLS en inglés) en el Curso de Instructores aprobado el día 24 de octubre de 2010 y brindado por la Asociación Argentina de Cirugía entre otras cosas, también fue instructora de ATLS en la 9° edición en septiembre de 2014 (American College of Surgeons) y en la 10° edición en mayo de 2018.













Asimismo, fue concejal del Municipio de General Ramírez, durante el periodo 2003-2007 y nuevamente en el periodo 2011-2015. También fue secretaria de Gobierno y Hacienda en la Municipalidad de General Ramírez, desde febrero de 2008 a diciembre de 2001. Por otro lado, trabajó como adscripta en el Servicio de Cirugía General del Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná, desde el 31 de marzo del 2000 hasta el 31 de diciembre de 2003 por resolución N° 46 de la entonces Subsecretaría de Salud.Asimismo, fue concejal del Municipio de General Ramírez, durante el periodo 2003-2007 y nuevamente en el periodo 2011-2015. También fue secretaria de Gobierno y Hacienda en la Municipalidad de General Ramírez, desde febrero de 2008 a diciembre de 2001.

