Capacitan a la policía sobre fitosanitarios

En la jornada de este jueves se llevó a cabo la capacitación a la Policía Departamental y a la Brigada de Prevención de Delitos Rurales en lo atinente a la legislación respecto de aplicaciones de fitosanitarios. La misma estuvo a cargo de la Sociedad Rural Gualeguaychú (SRG).

La necesidad de esta capacitación surgió a partir de diversos hechos donde la Policía debió actuar –más allá de no ser órganos de aplicación- y se constató que no contaban con la información precisa para llevar adelante la intervención. De este modo, se consensuó con la entidad rural la realización de una capacitación a los efectos de estar al tanto de todo lo que la ley indica respecto de las pulverizaciones, traslado, vehículos, recetas, entre otros aspectos.

Puntualmente, la jornada de capacitación fue brindada por la ingeniera agrónoma, Gabriela Zermatten, quien asesora técnicamente a la SRG. De este modo, la profesional desarrolló ante el personal policial la normativa vigente y ejemplos prácticos respecto de las aplicaciones, como así también evacuó todas las dudas en torno a esta temática.

Por su parte, el titular de la SRG, José Colombatto indicó que “queda claro que las entidades rurales propiciamos el respeto de la legislación y abogamos por las buenas prácticas agrícolas. Siempre respaldamos con hechos lo que decimos y nunca defendemos a quienes hacen las cosas mal. Somos fervientes defensores del medio ambiente. Y en cada oportunidad que podemos solicitamos a los productores que se acostumbren siempre a trabajar con las recetas agronómicas de aplicación y las de expendio, ya que son parte de la trazabilidad que debemos cumplir. Y en lo personal estoy muy contento porque pudimos realizar esta jornada con seriedad y responsabilidad donde ganamos todos: los productores, la Policía y los vecinos”, aseguró

Asimismo, remarcó que “como ante toda actividad, una acción fuera de la ley no habilita a generalizar. Atravesamos momentos delicados donde se suele demonizar a los productores. Ha habido una embestida desmesurada ante el sector agropecuario por parte de ciertos grupos fundamentalistas y eso debe ser corregido. Los productores y trabajadores rurales no se merecen una estigmatización que siempre persigue réditos políticos. Y esta jornada es una muestra cabal que queremos que se hagan bien las cosas”, remarcó.

Por último, repitió que “las entidades agropecuarias invitamos a todos los actores de la cadena productiva a trabajar de manera segura y responsable. No debemos dar lugar a quienes quieren enfrentarnos con algunos sectores de la comunidad, porque somos parte de ella y defendemos el ambiente como cualquier otro vecino. Por eso hoy, nuevamente resulta necesario que los gualeguaychuenses digamos no a la demonización de los productores, digamos no a la contaminación y digamos sí a la producción con los pies sobre la tierra”.