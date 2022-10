Cáncer de mama: comienza la semana rosa de prevención

Villaguay

La Asociación de Lucha Contra el Cáncer (Alcec) sede Villaguay propone escuchar a pacientes de cáncer de mama el próximo miércoles 19 de octubre en el marco del Día Internacional de lucha contra la enfermedad. La propuesta es a partir de las 19.30 en la sede de Alcec ubicada en Tucumán y Esquiú. La jornada lleva por título "Mitos y verdades sobre el cáncer de mama".

Además, desde la asociación indicaron que "a pesar de las campañas, de la información proporcionada, del acceso en Villaguay a estudios de detección, en el caso de los cánceres ginecológicos no se esperan los resultados esperados" y promueven la concientización sobre no posponer los controles.

Si bien parece accesible la realización anual de un estudio, una mamografía, ecografía mamaria, aún hoy muchas mujeres -sobre todo de poblaciones lejanas, en zonas rurales o sin obra social- que no se realizan ningún chequeo.

Gualeguay

El Servicio de Oncología del Hospital San Antonio de Gualeguay, las organizaciones Guerreras y Solidarias, Pelucas de Esperanza y los chicos de la Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud invitan para este 19 de octubre a la caminata rosa. La misma saldrá a las 9 desde la plaza San Martín y tendrá como destino el hospital. Allí, en la vereda, se desarrollará una actividad de prevención y concientización sobre cáncer de mama.

Feliciano

El Hospital General Francisco Ramírez de Feliciano organizó una caminata para el 19 de octubre, como forma de recordar los chequeos anuales. Será a las 16 en la plaza Independiencia, con música, juegos, sorteos y clases de zumba. Invitan a vestirse de rosa y blanco.

Concordia

La Liga de Lucha contra el Cáncer (Lalcec) sede Concordia invitó a la charla que se desarrollará el 19 de octubre, a las 19, en el auditorio Osde Río Uruguay (Pellegrini 704).

La temática será "Cómo prevenir el cáncer de mama" a cargo del doctor Higinio Álvarez, médico especialista en oncología clínica, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Masvernat desde 2010. Entre los puntos a abordar por el especialista se encuentran: qué es el cáncer de mama; factores que disminuyen el riesgo de esta enfermedad, buenos hábitos, alimentación saludable, actividad física, controles, autoexamen y chequeos con el ginecólogo.

Paraná

En el Hospital San Martín de Paraná, efector que recibe gran caudal de pacientes de la provincia, ofrecerá atención espontánea, sin turno previo.

A partir del lunes 17 de octubre el consultorio de ginecología brindará atención a demanda hasta el viernes 28 de octubre (en el horario de 9 a 11). Está destinado a mujeres de 40 años en adelante, que no se hayan realizado una mamografía en dos años y que no cuenten con obra social. No necesitan sacar turno, solamente acercarse a la institución hospitalaria.

Además, la Asociación Integral del Cáncer en Entre Ríos (Aicer) , con la consigna "#Por Ti, Por Mi, Por Todos Nosotros" invita a la jornada de concientización y sensibilización de cáncer de mama que tendrá lugar el sábado 22 de octubre en la Plaza de las Colectividades, de 18 a 20.30. Allí habrá stands informativos, música en vivo, clases de Zumba y muchos sorteos.

Diamante

La organización benéfica diamantina Anclados a la Vida junto al hospital San José organizan una serie de actividades.

El lunes, a las 9.15, charla en sala de espera del consultorio de ginecología del Hospital San José. El martes el conversatorio será en el mismo lugar, pero a las 9.30. Mientras que por la tarde, a las 17, hay una convocatoria de Anclados junto a los alumnos del Instituto Superior de Diamante en la plaza 9 de julio.

El miércoles a las 18 se desarrollará una caravana con los amigos del Audio Car Diamante.

El jueves habrá charlas sobre autoexamen en el hospital y por la tarde dirigida a la comunidad en el Salón de los Retirados de la Policía, a las 18.

El viernes se cerrará la semana con una jornada en la plaza San Martín, desde las 17, con Zumba a cargo de la profesora Roxana Ceballos.

Cáncer de mama Campaña. Durante el mes se intensifican las acciones tendientes a ampliar la sensibilización e información.

San José

Lalcec San José organizó para el domingo 23 de octubre, a las 9, una caminata rosa por la prevención y detección temprana del cáncer de mama.

Concepción del Uruguay

El pasado sábado Alcec Concepción del Uruguay realizó su tradicional maratón. La novena edición de la prueba pedrestre premia al deporte, reúne a la familia en una actividad al aire libre y que permite a lo largo del año mantener las campañas de prevención e incorporar nueva tecnología al Centro Especializado de Detección Temprana y Tratamientos.

"Todos Somos Alcec" reunió en la plaza Francisco Ramírez a más de 2.000 personas de distintos puntos de la provincia de Entre Ríos y la República Oriental del Uruguay.