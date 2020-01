Campaña contra el trabajo infantil en las fiestas populares

A fin de concientizar sobre la problemática del trabajo infantil y contribuir a su erradicación, en el marco del operativo Verano Seguro se entregará folletería sobre los derechos de los niños y adolescentes en las fiestas populares en la provincia. El secretario de Trabajo, Ángel Zacarías, y el titular del Observatorio de Seguridad Vial, Pablo Peil, diagramaron acciones para concientizar sobre la problemática del trabajo infantil en las fiestas populares.

El área laboral distribuirá información sobre la reglamentación de trabajo adolescente y la prohibición del trabajo infantil, que se suma a las acciones de prevención y concientización sobre el uso de las medidas de seguridad vial y el control y prevención sobre el consumo de alcohol, que se llevan a cabo en los operativos del programa Verano Seguro.

Zacarías explicó: “Es necesario que todos los actores nos comprometamos con la erradicación del trabajo infantil y con la protección de los derechos de las niñas y los niños, por eso la intención es concientizar sobre esta problemática y brindar toda la información para combatirla”. También Peil destacó que con el aporte “se fortalecen las políticas de prevención y concientización sobre seguridad vial y derechos humanos, a partir de un trabajo coordinado entre distintas áreas.”, señaló.

“Creemos que las fiestas populares amplifican la llegada y permite una mayor difusión de los derechos y obligaciones”, completó el titular del Observatorio.

Participaron en la diagramación de la campaña la subsecretaria de Empleo Público municipal, Mercedes Maslein; el coordinador de Prevención del Trabajo Infantil, Ariel Villanueva, y la coordinadora del Consejo contra la Trata, Silvina Calveyra.

Causa de la pobreza

El trabajo infantil es toda actividad económica y/o estrategia de supervivencia, remunerada o no, realizada por niños/as que no tienen la edad mínima de admisión al empleo o trabajo, o que han finalizado la escolaridad obligatoria, o que no cumplieron los 18 años si se trata de trabajo peligroso.

Legalmente está prohibido en Argentina porque constituye un atentado contra la garantía de la salud, acceso a la educación y al juego, derechos protegidos por la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y la Ley nacional N° 26.061 de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes.

La pobreza, el desempleo de los padres, la falta de oportunidades, la violencia familiar, la ignorancia, la falta de información, los patrones culturales, la permisividad social son todos factores que inciden y se fusionan de manera aleatoria pero determinante otorgando a la problemática una complejidad profunda y severa que requiere una mirada integral para su abordaje, ya que se trata de una de las problemáticas más complejas del mundo actual.