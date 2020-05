Camioneros: héroes en la pandemia luchan para no ser discriminados

Desde el inicio del período de aislamiento social, preventivo y obligatorio, hubo tareas que estuvieron exceptuadas en el Decreto 297/2020 por ser consideradas esenciales. Además de los médicos, enfermeros, personal de seguridad, entre otros, los transportistas de cargas siguieron trabajando para garantizar el abastecimiento de alimentos, medicamentos, elementos de higiene y demás, dejando a sus familias y sus hogares a veces por largo tiempo, durmiendo en la cucheta del vehículo y exponiéndose a un posible contagio por no poder quedarse en sus casas.

Pero cuando comenzó la cuarentena, muchos se encontraron con que ya no les permitían el ingreso a los baños en las estaciones de servicio, ni descansar en las playas. “Nosotros en las estaciones de servicio tenemos clausurados los baños, o nos dejan entrar un ratito para hacer nuestras necesidades, pero para bañarnos lo tenemos que hacer al costado del camión, calentando agua en una olla y poniéndola en un balde, pero no es lo lógico, porque ya hace frío y aparte del riesgo del coronavirus, podemos agarrarnos una neumonía”, le había contado a UNO Leandro Arellano, un chofer de camión de la zona de Villaguay que suele llevar granos a los puertos de Rosario y Villa Constitución.

Hace 18 años que se dedica a esta actividad, en la que muchas veces se trabaja en negro, cobrando solo un porcentaje de los viajes, sin tener aportes para poder jubilarse ni contar con una obra social para ellos y sus familias. En su caso, de su bolsillo tuvo que pagar los elementos de protección, porque no logró que la persona para que la que trabajaba se los entregara. “Tuve que comprarme yo el barbijo, el alcohol en gel, la lavandina para mantener desinfectado el camión. Hay pocos controles y debemos cuidarnos nosotros mismos. No tenemos comodidades en los baños de los puertos tampoco, adonde prácticamente hay que entrar con botas de goma”, aseguró.

A su vez, lamentó: “La gente no se da cuenta de que los comestibles y los remedios los tienen gracias a los camiones y al trabajo que realizamos, proveyendo a toda la República, exponiéndonos a contagiarnos el Covid-19 tanto como los médicos que están en constante contacto con la gente. Yo estoy separado y por precaución hace dos meses que no puedo ver a mis hijos”.

Lucio Del Mestre vive en Oro Verde y es chofer de una empresa de Paraná, y sobre este tema analizó: “Al principio de la cuarentena nos trataban como héroes, porque gracias al trabajo que hacemos el país está abastecido. Todos nos felicitaban y nos daban fuerzas, pero después ya volvimos a ser el último orejón del tarro, porque piensan que somos los que podemos traer o llevar el virus pegado en el camión. Supimos de casos de compañeros en Santa Fe y en Buenos Aires que fueron discriminados por esto. Y hay colegas que hace más de 20 días no pueden ir a su casa, ya que en sus ciudades no los dejan llegar para evitar un posible contagio”.

Lucio tiene 41 años y hace más de 20 que es chofer. Hoy forma parte del Sindicato de Camioneros de la provincia –cuyo secretario general es Jorge Ávalos y cuenta con unos 6.000 afiliados– y señaló a UNO: “He recibido reclamos de compañeros, pero tratamos de que acá en Entre Ríos los camioneros se sientan lo más cómodos posible, tanto el local como el extranjero que va pasando”.

En este marco, refirió: “Con todo esto, el sindicato a nivel nacional firmó con YPF para que se garantice lo que es la ducha, un minishop abierto y un lugar de descanso, porque también teníamos el problema de que no podíamos ingresar a las playas a dormir y parábamos donde podíamos, expuestos a la inseguridad, al peligro que es estar detenidos en la ruta, y por ahí la Policía nos golpeaba la puerta y nos pedía que nos fuéramos”.

A su vez, señaló que hay localidades donde no les permiten descender del camión, y explicó: “He tenido reclamos de compañeros a los que, por ejemplo, les sellan la puerta. Tengo un amigo que reparte carne en Santo Tomé y Paso de los Libres y le pusieron una faja en la puerta para que no se bajara; lo que hacen en muchos casos es descargar en la ruta, y el dueño del negocio, carnicería o supermercado, sale a la calle y hace el trasbordo, para que el camión no ingrese a esas localidades. En Ceres, en la provincia de Santa Fe, los escolta la Gendarmería cuando pasan por el pueblo por lo mismo. Y lo que han hecho en varias ciudades es bloquear las entradas con un montículo de tierra”.

Respecto a los cuidados que tienen a disposición, indicó que hay lugares como Progreso, San José, Colón, entre otros, donde les toman la temperatura antes de ingresar y fumigan el camión con agua con cloro. “En Paraná hay alguna multinacional a la que costó hacerle entender que debemos tener medidas de seguridad, pero en otras empresas enseguida pusieron frascos con alcohol para poder higienizarnos cuando tenemos que firmar el remito y tocamos el papel y la lapicera”, destacó.

En su caso lleva productos alimenticios. Tiene una rutina en la que se ausenta por dos días de su casa haciendo el flete, pero ha llegado a estar más de 25 días afuera viajando con mercadería hacia la zona de la Cordillera, a Chile o a Uruguay. Si bien su trabajo insume estos sacrificios y hay que tener mucha habilidad para dirigir un vehículo de gran porte, subrayó: “Mi hijo Marco ya está manejando también. Esto es una cosa que se va heredando y él siente la misma pasión que yo. De mi trabajo me gusta todo, lo que no me gusta es que no nos valoren”.

Por su parte, Luis Braun, referente del Sindicato de Camioneros en Crespo, explicó que al declararse el aislamiento recorrieron la provincia para hablar con los intendentes de cada ciudad para que permitan el paso de los camiones. “En Crespo además nos pusimos en contacto con los propietarios de las estaciones de servicio Puma y ellos tienen a disposición duchas y agua caliente para el mate para los camioneros en Entre Ríos y en Rosario, y también lugares para descansar”, afirmó, y aclaró: “En otras provincias sí se sabe que no dejan entrar los camiones y los choferes han tenido algún problema. A algunos los trataban como si ellos transportaban el Covid-19, pero en Entre Ríos nos ocupamos de que no pase eso”.

Para colaborar con los colegas en tiempos de pandemia, Braun comentó que desde el sindicato se prepara una vianda que se entrega en Gualeguaychú, Concordia, Concepción del Uruguay y en el ingreso al Túnel Subfluvial. “Hay compañeros que están cocinando 150 o 200 viandas en cada puesto, y se les da a todos los que hacen larga distancia para que sigan el viaje, y no hay diferencia si son de Entre Ríos o Buenos Aires”, remarcó.

Por último, recalcó que los choferes toman todas las medidas de seguridad para circular: “Usan barbijo, algún guante, antiparras o lentes, y alcohol en gel. Y lo que más queríamos es que puedan bañarse durante el día y cambiarse, por el tema de la contaminación, y por suerte lo están permitiendo las estaciones de servicio”, concluyó.