Cambiemos: Gainza cerró el año mostrándose como candidato

Con saludos grabados del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y del senador nacional Alfredo De Ángeli, el concejal paranaense Emanuel Gainza encabezó un acto de cierre del año para su grupo político, que tuvo más de lanzamiento que de balance, en la sede Sociedad Unión Árabe.

Un palco con la lógica estética PRO recibió a sus principales colaboradores con la idea de mostrar el "equipo" que se presenta como una alternativa electoral en la ciudad. Mario Moine (hijo), Francisco Spahn, Maximiliano Paolín, Rosana Toso, Estela Boeykens, Silvia Campos, Javier Schonfeld, Pedro Oilhaborda Jorge Roldán, Cristian Larsen, Leandro Fernández y Octavio Uranga fueron quienes acompañaron al legislador municipal.

"En estos tres años han pasado muchas cosas, pero lo más importante es que cuando comenzamos este camino con este equipo que está conmigo acá atrás, nos propusimos tres cosas, cosas muy simples pero que importan mucho. La primera: construir un equipo, y acá está; fíjense somos más de 800 personas acá festejando, compartiendo, celebrando. Lo segundo que nos propusimos, fue recorrer cada barrio, estar en la calle, mirar a los ojos; y lo más importante, decir siempre la verdad. Nadie puede decir que nosotros no caminamos, no recorremos y no estamos en cada cuadra de esta ciudad, porque así lo hemos hecho estos tres años y ahí nos conocimos con todos ustedes", indicó el edil.

"Y lo tercero, que es el gran diferencial con el resto de la política, lo que hace que nosotros hoy estemos todos acá, y es porque se sienten parte de algo más grande. Y eso no tiene que ver con la política sino tiene que ver con valores y ese valor más importante es no prometer lo que no podemos cumplir, este equipo dice la verdad", enfatizó.

Finalmente Gainza invitó a los presentes a que piensen "cómo cada uno desde su lugar, puede contribuir a que esta ciudad sea un poquito mejor a partir de mañana". Y los invitó a ser "multiplicadores de la esperanza", en clara referencia a la propuesta electoral que promete impulsar dentro de Cambiemos.