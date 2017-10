Cambiemos amplió su ventaja y sorprendió a propios y extraños

Lo abultado del resultado positivo de las elecciones sorprendió inicialmente hasta a los propios dirigentes de Cambiemos en Concepción del Uruguay, así lo manifestaron, cautos, apenas conocidos los primeros guarismos y, totalmente festivos con las planillas que sobre las 20 ya certificaban un triunfo aún más amplio que el obtenido en las Primarias.





La diferencia de agosto en esta ciudad había sido de cerca de 10 puntos a favor de Cambiemos, 47% sobre 37% obtenido por el global del PJ. Eso significó, en votos, unos 22.700 contra algo más de 18.000.





En el comicio de ayer Cambiemos sumó casi 4.000 votos (26.294) y el PJ tuvo casi 2.000 votos menos que entonces (16.278),





El Partido Socialista se posicionó como tercera fuerza con algo más de 3.000 votos, mientras que la Nueva Izquierda sacó unos 2.100 votos.





Responsabilidad

"Esto nos ha sorprendido a todos, hubo un enorme esfuerzo de campaña para transmitir lo que el presidente Macri quiere para el país y lo que todos queremos para nuestra ciudad y nuestra provincia, es una enorme responsabilidad que nos ha dado la gente y una señal más que clara del rumbo que la gran mayoría de los argentinos pretende para el futuro", remarcó exultante Juan Ruiz Orrico, dirigente de Cambiemos, integrante de la lista que lidera Atilio Benedetti, y actualmente delegado argentino en la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU).









Van por la intendencia

En ese mismo sentido se pronunció la diputada provincial Felicitas Rodríguez, y al igual que lo hizo luego de las PASO, apuntó a un objetivo claro dentro del esquema que Cambiemos está planificando de cara a la disputa por la intendencia de Concepción del Uruguay en el 2019.





"Para nosotros es una elección histórica, ahora empieza una etapa de mucha responsabilidad, la sociedad le ha dado un respaldo muy importante al gobierno de Macri. Cambiemos es una herramienta que reclamaba la sociedad, está ahora en nosotros fortalecerla, sumar a todos los sectores a través de una convocatoria amplia a todos los que se quieran sumar, iniciando desde aquí una etapa de cara al 2019, para obtener, sobre todo en Concepción del Uruguay, un distrito que siempre nos fue adverso, finalmente un resultado favorable", remarcó la legisladora de gran trayectoria dentro del radicalismo uruguayense, hoy dentro del frente Cambiemos.









Lauritto y las responsabilidades

Una de las palabras más esperadas dentro del peronismo eran las de José Lauritto, el dirigente de mayor exposición de esta parte de la provincia en los últimos tiempos. "Aquí no hay que escaparle a las responsabilidades y esas responsabilidades recaen sobre los dirigentes. En primer lugar hay que felicitar a la gente de Cambiemos de Concepción del Uruguay y a toda su dirigencia, como así también a Atilio Benedetti y a toda la lista que resultó ganadora", remarcó Lauritto a través de LT11.





"En lo que respecta al Peronismo hacia adentro nacen tiempos que tienen que ver con la dirigencia y con los recambios, hay que generar nuevas expectativas, defiendo fervientemente los valores del peronismo, hay que saber transitar el tiempo y hay que saber generar recambios generacionales. Habrá que ver hacia adelante, y tener en cuenta que las diferencias dentro del peronismo uruguayense no deben quitar de vista que hoy ha habido elecciones y que ha ganado Cambiemos", planteó.





En cuanto a los pasos a seguir en lo que respecta a su gestión y su potencial relación con los resultados de las elecciones de ayer, Lauritto remarcó: "Buscar excusas es una trampa. No voy a buscar culpables dentro de mi gestión, seguramente haré cambios en el equipo de trabajo, pero todo a su debido tiempo y no por los resultados que se obtuvieron en estas elecciones", señaló el jefe comunal ante la consulta en clara alusión a la iniciativa de impulsar cambios en el gabinete provincial que señaló el gobernador Gustavo Bordet si no lograba mejorar en estos comicios los resultados de las PASO del 13 de agosto.









San Salvador: En las PASO fue reñida, ayer fue contundente

En el Departamento San Salvador los datos se conocieron a cuentagotas, aún bien entrada la noche. En el inicio del escrutinio, los guarismos se acercaban a los que había pasado en las PASO de agosto, con una diferencia exigua a favor de Cambiemos. Ayer, el triunfo resultó contundente.





Según los datos emanados desde el sitio oficial que el gobierno nacional dispuso para dar a conocer los resultados, la lista que encabeza Atilio Benedetti como diputado nacional totalizó 6.472 votos, contra 4.709 obtenidos por la Lista 501 que llevaba a Juan José Bahillo como candidato del peronismo en la provincia de Entre Ríos. La Nueva Izquierda cosechó 343 votos, y el Partido Socialista logró 305 votos, escrutadas el 98% de las mesas.





El Colón e El PJ quedó muy relegado

El triunfo de Cambiemos también se registró en el Departamento Colón, donde los porcentajes finales le otorgaban a ese frente un 56% de los votos, contra un exiguo 35% del PJ. Tanto la Nueva Izquierda como el Partido Socialista se ubicaban lejos en el tercer y cuarto lugar respectivamente, obteniendo un 4,85% de los sufragios la lista de la Nueva Izquierda, y un 3,53, la lista que encabezaba Emilio Martínez Garbino al frente de la alianza conformada con el Socialismo entrerriano.