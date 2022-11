Calor y repunte del río alimentan la pasión por la pesca

Luego de una bajante histórica en la que capturar algún pez fue una odisea, sobre todo en los sectores más afectados, hoy los especialistas afirman que la recuperación del río estimulará la reproducción de los peces y hay baqueanos y aficionados que saben dónde están las zonas más favorables para poder pescar. Aunque no siempre comparten ese secreto para evitar que se llene de gente: “La verdad es que se pasa el dato de dónde hay pique, pero siempre te mandan para el lado contrario. Así que si te dicen que vayas para arriba, mejor andá para abajo”, dijo entre risas Iván Krenz, que mantiene la tradición familiar de ir a pescas de vez en cuando y hoy tiene un negocio en calle Almirante Brown donde vende artículos de pesca y camping.

Más allá de que es un rubro que trabaja de manera constante durante todo el año, la demanda crece en esta temporada y al respecto comentó: “Es la época en que la gente prefiere ir a pescar. Es la temporada más fuerte, ya que con el aumento del calor se fomenta más la idea de salir, de ir a la costa. Y si se complica por las altas temperaturas se buscan más los horarios nocturnos que los diurnos”.

pesca.jpg

“El repunte del río también ayuda, porque no es lo mismo que a lo que veníamos viendo en tiempos anteriores, más que nada por la salida de embarcaciones. Si bien ahora salir en lancha no es tan económico, por lo menos ya no está el riesgo de salir y comerse un banco de arena, que es peligroso”, añadió.

Según contó, en el crecimiento del universo de personas que salen a pescar de manera recreativa se sumaron muchas más mujeres: “Se está dando bastante. Siempre hubo chicas a las que les gustaba la pesca y no se animaban, pero ahora es algo que empezó a cambiar mucho por las redes sociales. Incluso se empezó a generar furor y muchas empiezan a sumarse. Hoy en día uno va a los torneos y ve que hay premios para las damas, hay más competidoras y encontrás grupos que ya son exclusivamente de mujeres. Es un deporte que se empieza a nivelar para todos y la verdad que se pone lindo porque es un deporte que lo puede hacer cualquiera”, aseguró.

En su caso, practica la pesca deportiva con devolución y destacó: “A la pesca la llevo de chico, me la inculcaron mis viejos. Y aunque ahora con el tema del trabajo y la facultad a veces no me dan los tiempos, siempre que puedo me hago una escapadita al río, que siempre está”.

Por último, analizó: “Entre Ríos tiene zonas importantes para la pesca, sobre todo para el lado de Piedras Blancas, La Paz, Santa Elena, donde hay mucha pesca con devolución y es un atractivo turístico que lleva mucha gente. Y en Paraná deberíamos empezar a aprovechar el mismo nombre que tiene nuestra ciudad y explotar la pesca turísticamente. Porque es muy turística y se destaca en la parte de los eventos y estaría bueno poder acoplar con salidas a la costa”.

pesca 2.jpg

Artículos para pescar que son importados registran subas

Los artículos de pesca, en general, son importados y sus precios están atados al valor del dólar. En este contexto, las dificultades para conseguir divisas en la actualidad generan que el sector de los importadores o los mayoristas inclusive se manejen con el dólar blue, y esto termina generando aumentos importantes en el rubro.

Consultado sobre esta cuestión, Iván Krenz confirmó a UNO: “En el sector vamos atados al dólar, porque son productos importados y las restricciones en las importaciones complican mucho. Hay que volcarse al dólar blue para poder conseguir mercadería y se está viendo la suba de precios por este motivo”.

En cuanto a los costos en que se consigue hoy en día un equipo básico, señaló que un reel con caña arranca en los 7.000 u 8.000 pesos. “De ahí para arriba. También va a depender de las formas de pago: nosotros trabajamos hasta 12 cuotas sin interés y sino, de contado, hay importantes descuentos”, aclaró.

Y agregó: “Se puede arrancar con un equipo de un reel frontal y una caña de 2,10 metros, unos anzuelitos y unas plomadas. La cajita puede ser opcional, con una de acero para guardar las cosas está bien. Con unos 10.000 o 12.00 pesos ya tenemos un combo. Después hay accesorios que uno le quiere ir anexando: hay indumentaria, hay baldes portacarnada, silloncitos, porque siempre la pesca va acompañando al camping”.

Por otra parte, comentó que hay dificultades para conseguir carnadas y plomadas, y explicó: “Lamentablemente, en verano se complica conseguir y mantener la carnada con estos calores. Pero nosotros en general tenemos de todo, hay lombrices y demás”.

“Las plomadas vienen faltando hace años porque se sacaban de las cañerías de las casas viejas y ahora cuesta encontrar, porque hay cada vez menos. Dentro de poco ya vamos a tener que buscar otros métodos alternativos, porque se usa mucho la pesca de fondo”, concluyó.