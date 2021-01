Calor, lluvias y tormentas, el pronóstico para Entre Ríos

Para este domingo se indican tormentas de aisladas, algunos de los fenómenos pueden ser de mayor intensidad. El termómetro marca una mínima de 22º C y de 37º C de máxima, promedio.

Pronóstico extendido

La semana iniciará con inestabilidad y pronóstico de tormentas fuertes, con temperaturas de entre 22º C y 31º C, el lunes; y de 20º C y 22º C, el martes.

Las condiciones mejorarían el miércoles con cielo mayormente nublado y temperaturas que rondarán los 19º C de mínima y los 31ºC, promedio.

Para el jueves se prevén cielo parcialmente nublado con temperaturas de entre 21º C y 33º C.

El viernes el cielo continuará algo nublado y las temperaturas se mantendrán entre los 20º C y los 34º C, promedio.

El sábado volverían las precipitaciones con descenso de temperatura con mínima de 23º C y máxima de 26º C, promedio.

Clima paranaci.jpg

Clima Cdelu.jpg

Clima la paz.jpg

Clima parana.jpg

Clima Gchu.jpg

Clima Concordia.jpg

Clima villaguay.jpg