Gustavo Enrique Grosso es mecánico en la capital entrerriana desde hace casi 40 años y alertó: “Nunca antes había visto que la gente ande con los vehículos semidestruidos como ahora. Es un peligro”.

En este marco, analizó: “Se está notando cada vez más que esperan a último momento para traer el auto al taller. Y cuando vienen son muchas cosas las que hay que reparar. En ese caso van eligiendo, de acuerdo a los presupuestos, lo más económico para ir arreglando. La visita al taller tiene que ser más frecuente, así sea para revisión, porque la gente tiene que tener un conocimiento del estado del auto para poder circular”.

mantenimiento vehicular.jpg Calles peligrosas: preocupa la falta de mantenimiento vehicular en Paraná

A su vez, observó: “Que se extienda el espacio entre una reparación y otra, y que sea tan escaso el mantenimiento de los vehículos que están circulando se debe a la situación económica. La plaza automotor en Paraná es muy grande y que tanta gente vaya demorando la visita al taller es preocupante.

El mantenimiento que se hace hoy en día es mínimo, y lo primero que tienen que hacer son los services de aceite y todos los filtros, que se realizan cada 10.000 kilómetros.

Hasta eso van dejando para más adelante. Agregan aceite y postergan los service, y eso deteriora los motores, y después las correas de distribución, que esas cosas son las más importantes”.

“En los autos nuevos, el service es obligatorio, ya que son muy exigentes en la calidad de los aceites de los filtros. El precio de cada service varía según el modelo: arranca de los 18.000 pesos para arriba en un vehículo estándar con un motor de 1.600 centímetros cúbicos. Después hay otros que superan los 30.000 o 40.000 pesos, y para una camioneta está entre los 60.000 o 70.000 pesos”, precisó.

Acerca de cuánto sale arreglar un tren delantero, que a los autos se les suele romper con frecuencia en Paraná debido a los pozos, comentó: “Para hacer tren delantero nuevo se va a gastar ya de entrada unos 40.000 o 60.000 pesos de mano de obra, más la alineación y los repuestos”.

Es precisamente el valor de los repuestos una de las cuestiones que más desalientan a quien tiene que arreglar su auto. “Por ahí la gente pide que veamos la posibilidad de conseguir repuestos usados por este tema, pero nosotros colocamos solo nuevos”, dijo Grosso, y señaló: “Para los diesel son más caros que los nafteros: los duplican en ciertos casos”.

Luis Zapata es presidente de la Asociación de Talleristas de Paraná (ATA) y coincidió en que llevar el auto al mecánico para una revisión o un arreglo es cada vez más esporádico. En este sentido, observó: “Esa es la realidad y se nota el deterioro de los autos que están en circulación tanto en la parte mecánica como la de chapa y pintura: se ven autos chocados cuyos dueños cobran lo que les da el seguro y lo entregan para otra cosa, dejándolos sin reparar. Lo que pasa es que hoy en día el poder adquisitivo de las personas ha quedado muy bajo, y a una familia tipo que tenga un auto se le hace muy difícil el mantenimiento: un servicio de aceite y filtro nomás en un auto chico relativamente nuevo ronda entre 10.000 y 12.000 pesos. En muchos casos es gente que está alquilando y tiene que destinar 50.000 o 60.000 pesos a eso, y con un ingreso no muy alto, supongamos de 200.000 pesos, no lo pueden mantener, más si tiene chicos en la escuela”.

Asimismo, notó: “La situación está muy difícil y tenemos clientes que estaban muy bien económicamente y ahora están retaceando muchas cosas. Algunos capaz tenían cuatro autos en la familia, y ahora se quedaron con dos, porque además del service y los arreglos, hay que pagar seguro y un montón de cuestiones más”.

En cuanto a los valores de la mano de obra, sostuvo: “Se ponen los precios de referencia, pero cada uno la aggiorna a sus clientes. Por ahí financiamos en dos veces si es un trabajo grande. Lo que está muy caro son los repuestos hoy en día. Uno pide una cajita de lo que sea, o un rodamiento, y son 200.000 o 300.000 pesos; es una locura. Y un auto nacional tiene el 70% de repuestos importados: una simple bujía no se hace en el país, y hay muchos elementos que tampoco se fabrican acá, así que se traen de afuera. Son de origen brasileño la mayoría y por ahí hay problemas para conseguir cosas.

Hasta una manguera de agua, que se hace en Argentina, se fabrica con el caucho que es importado, y si pido 100, me mandan 20, porque no llegan a cubrir la demanda debido a que no tiene insumos para hacerlas. Tenemos problemas en conseguir cosas”.

Frente a este panorama, confió que creció la demanda de repuestos usados y aclaró: “En algunas cosas se puede poner el repuesto usado, en otras no”.

“Por ahí vienen con problemas en el tren delantero y nos preguntan qué tiene roto, qué les podemos arreglar. Por ahí es una rótula, y nos piden que les cambiemos eso nomás. A veces la gente está muy alterada y tenemos que tener paciencia para explicarles las cosas.

Por ejemplo, si alguien viene con un amortiguador que está trabado, hay que tratar de que entienda que si no lo arregla para no gastar 30.000 pesos, se le va romper una cubierta, que en un rodado 16 o 17 está a 80.000 o 90.000 pesos. Uno le dice estas cuestiones y recién ahí responden que van a ver si consiguen plata y lo hacen”, afirmó el mecánico, y subrayó: “A veces vienen porque el freno u otra cosa les hace un ruidito. Y resulta que hace semanas están andando así.

Si sienten un ruido tienen que ir enseguida a su mecánico de confianza, porque puede evitar un cambio de un disco de freno por una pastilla que se gastó. Sino es más el gasto si continúan andando. Hay que hacerlo revisar”.

Por último, Zapata comentó que hace poco tuvieron una reunión a nivel país en la Federación Argentina de Asociación de Talleres de Reparación de Automotores y Afines (FAATRA), a la que pertenece la ATA, y concluyó que “la situación es similar en todos lados”.