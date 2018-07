Cáceres aseguró que si en Entre Ríos gobernara Cambiemos hubieran despedido a miles de trabajadores

El exvicegobernador José Cáceres, y expresó su apoyo al proyecto que devuelve al mandatario la facultad de fijar la fecha de las elecciones: "Si no hubiera habido una gestión peronista, acá hubiesen circulado listados de personas en condiciones de ser despedidas desde el primer día", sostuvo.













Cáceres se reunió con Bordet y con el diputado provincial Gustavo Osuna. Analizaron la situación social que se vive en la provincia y puntualmente en Paraná a raíz de las medidas macroeconómicas que se viene tomando en la Nación y su impacto en Entre Ríos: "si no tuviéramos una provincia gobernada por un compañero peronista, otro sería el cantar", agregó.

"Respeto a quienes opinan que las elecciones deberían ser todas juntas en octubre del año que viene, pero también queremos que se respete quienes opinamos que si se puede garantizar antes la provincia hay que garantizarlo. Porque uno no sabe qué va a ocurrir en octubre del próximo año", sostuvo el secretario General del Partido Justicialista entrerriano.







En ese sentido, Cáceres contó que "lo hablamos con el diputado (Gustavo Osuna) porque integramos el mismo sector político", y destacó que el apoyo al proyecto que faculta al gobernador a fijar la fecha de las elecciones provinciales surge "del mandato de los compañeros de las distintas seccionales".







"Nosotros también queremos que Macri no esté ni un minuto más en el gobierno a partir de que cumpla su mandato. Ni él ni nadie que piense como él, porque han hecho bolsa todas las variables económicas, lo han destrozado al país en dos años y medio", aclaró Cáceres.







El también dirigente deportivo de Paraná remarcó que "hoy la gran incertidumbre que tiene la gente es no saber qué va a pasar con ellos, con su economía familiar, dentro de un mes o seis meses. Hay gente que no llega a fin de mes, hay trabajadores que antes tenían otras expectativas de crecimiento personal y que hoy están peleando para llegar a fin de mes con las cuestiones esenciales como el alimento, la vestimenta, mandar los chicos al colegio y ni hablar de determinados lujos".







"Hay gente que se cayó del mapa en 2016 y que lamentablemente no pudieron volver a subir, y los índices de pobreza que se vienen van a ser alarmantes", graficó el ex viegobernador, y añadió: "ese no es el país que nosotros queremos, la Argentina yendo al FMI. Creo que se vienen horas muy difíciles para el pueblo argentino".



















Cáceres coincidió con Osuna en la importancia de contar con una gestión peronista en la provincia a la hora de desplegar políticas sociales, y aclaró que "es cierto que el peronismo es un proyecto nacional pero también" pero también alertó sobre lo que pasaría si hubiera ganado otro partido las elecciones en la provincia.

"Si en esta provincia, por esas cosas del destino, hubiese estado gobernando De Ángeli, hubiera seguido a pie juntillas las directivas de Macri, que tiene una determinada concepción del Estado y del trabajador estatal, que lo consideran un parásito; y a lo mejor hoy estaríamos hablando de 2.000 o 3.000 compañeros y trabajadores que hubieran quedado en la calle porque hubiesen seguido con ese mandato del presidente Macri, y sin embargo al tener un gobernador peronista uno se tranquiliza de que eso no vaya a ocurrir", describió Cáceres.







Por otra parte, "el gobierno, a través del argumento del acuerdo con el FMI, va a intentar que los gobernadores ajusten en las provincias, achicando programas sociales, programas de salud, y de obras públicas que se hacen con recursos provinciales pero también ajustando sobre el salario de los trabajadores y sobre la planta de trabajadores", recordó y agregó: "así que si no tuviéramos una provincia gobernada por un compañero peronista, otro sería el cantar".