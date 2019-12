La empresa consideró que la medida de los choferes es desmesurada, sin fundamentos ni sensibilidad social

A partir de la medida de fuerza encabezada por UTA en el día de la fecha, Buses Paraná informa a la ciudadanía

-Que en todo momento las empresas mostraron predisposición al diálogo y trabajaron intensamente en la creación de acuerdos y alternativas, considerando la multiplicidad de actores intervinientes y la responsabilidad de cada uno de ellos en esta situación

- Que desde las empresas se ofreció efectuar el día viernes (jornada en la cual la Municipalidad se ha comprometido a transferir los fondos adeudados en concepto de abonos escolares desde agosto a la fecha) los pagos correspondientes a las dos cuotas ANR y un saldo en concepto de SAC.

-Que el gremio no aceptó la propuesta y se encuentra hoy llevando adelante una medida de fuerza que afecta los vecinos, en reclamo por el pago de días no trabajados (jornadas de paro julio 2019), aún cuando se les ofreció el pago de los días no trabajados en Agosto, como muestra de voluntad para evitar que el conflicto perjudique a los usuarios

-Que considerando todas estas variables en el marco del difícil escenario que se encuentra atravesando el sistema de transporte en general -y en particular el de la ciudad de Paraná-, la medida resulta desmesurada, carente de fundamentos y sin la sensibilidad social que un servicio publico requiere.