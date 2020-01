Buscan resolver la faltante de agua en barrios de Concordia

Uno de los inconvenientes que se generan a lo largo de todos los veranos en Concordia es la faltante de agua potable en los domicilios de familia. Una constante que todos los años es motivo de preocupación y que este año ha tenido un alivio en sectores donde temporadas pasadas era motivo hasta de protestas en las calles.

No obstante, desde el servicio del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) han manifestado que aún persisten algunos sectores vulnerables y se espera que con la puesta en marcha de la nueva planta potabilizadora, el problema del agua sea un viejo recuerdo en la Capital del citrus. No obstante, trabajan en función de algunos sectores como la zona de la plaza España o en inmediaciones de Humberto Primo y Las Heras, entre otros, que aún persisten con el drama de que recién logran tener un hilo de agua por la noche.

Al respecto el titular del Edos, Jorge Mendieta, manifestó a LT 15 Radio del Litoral: “Este año estamos insertando a la red cerca de 4 millones de litros más de agua respecto al año pasado. Eso está aportando el nuevo Proyecto Roca, que trae agua por bulevar Yuquerí. En los barrios que hasta el año pasado habían tenido problemas, como Fátima, Capricornio, la zona noroeste de la ciudad ya no tuvimos inconvenientes. Sí hemos tenido problemas en otro sector, como puede ser el barrio 124 Viviendas de La Bianca, eso fue por una situación de una perforación que no estaba funcionando bien y lo pudimos resolver. También en el nuevo barrio de IAPV de calle Capuchinos estuvieron unos días sin agua y fue por un problema puntual de la zona”.

Justamente en cuanto a los sectores donde persiste esta problemática, comentó: “Tenemos falta de presión y no lo resolvimos todavía en la zona de plaza España, la cárcel. El agua no llega con presión desde la planta. Justamente en la zona de la cárcel estamos trabajando en una perforación para ponerla nuevamente en funcionamiento. Consideramos que vamos a resolver ese problema hasta que la planta de agua esté funcionando. Hoy tenemos solo un lugar de impulsión que es la planta en San Carlos. Con el Proyecto Roca está impulsando desde la zona noroeste”.

Mendieta también enumeró los problemas en la ciudad con las conexiones ilegales. “Tenemos muchos inconvenientes con el uso del agua. Si comparamos el consumo de Concordia con una ciudad como Capital Federal, estamos gastando por día más de 150 litros por persona. Tenemos derroches, además de los problemas nuestros con pérdidas, que en algunos casos los resolvemos rápidos. La gente no está habituada al control del uso del agua y hay que trabajar sobre eso para concientizar a la población porque lo que derrochamos a algún vecino le va a faltar y lo que estamos tirando tiene un costo”.

El funcionario remarcó: “Las sanciones se están realizando, y ahora con la colocación de los medidores se va a poder verificar, al igual que el consumo de la cooperativa eléctrica. Una vez que tengamos los medidores colocados vamos a saber si tienen una entrada paralela o ilegal”. Al mismo tiempo remarcó que “la gente derrocha agua y cuando los multan se enoja. Si hay una autorización para lavar las veredas hasta las 9, no entiendo por qué lo hacen en otro horario”.

Actualmente desde el EDOS se emiten 41.000 facturas, de las cuales un gran porcentaje no abona el servicio. “Estamos trabajando sobre ese porcentaje que no paga porque es un servicio más”, expresó.

Respecto de la implementación de los medidores de agua, indicó: “No hubo resistencia. Nosotros no vamos a ganar plata, no es que vamos a recaudar más, queremos evitar el derroche. Se gasta mucho en producir el agua que se derrocha. Una vez que se tenga el medidor el vecino se va a controlar. Sí hemos tenido vecinos que nos han planteado que no están en condiciones de colocar el medidor con un particular porque hay casos que le han querido cobrar hasta 9.000 pesos. Lo que estamos organizando para lanzarlo en febrero es un programa que consistirá en colocar el medidor desde el EDOS y se lo cobraremos en 10 cuotas, lo que serían cuotas de 500 pesos aproximadamente”.

En cuanto a las cuadrillas que tiene el ente indicó: “Estamos capacitando gente de EDOS para salir a tomar las mediciones, incorporamos hace poco tiempo un vehículo más para esta división. Hoy de los 41.000 usuarios que tenemos, hay solo 7.000 medidores colocados. Nos falta mucho por delante”.

Por último, Mendieta se refirió al perjuicio que genera la bajante del río Uruguay para la toma del agua. “Estamos en un momento en que las bombas de la planta no paran. Hay momentos en que por las temperaturas a la madrugada las bombas se pueden parar porque las reservas están completas y no hace falta que la planta trabaje todo el día. Hoy trabajamos todo el día sin parar y no tenemos la reserva completa. La altura del río ideal es de dos metros y actualmente está en 0,97”, finalizó.