Aprovechando la llegada de las temperaturas más agradables durante la noche, la dirigente entiende que es una medida propicia para ayudar a la reactivación del sector. “Tuve una reunión con el área de Estacionamiento Medido, también de Tránsito, Obras Públicas y todos acordaron que sería muy buena la medida, pero todavía al expediente no lo han respondido y los tiempos corren”, contó.

transporte público.jpg Concordia: buscan limitar el transporte público para favorecer la actividad gastronómica

Esta implementación podría ser tomada como punto de partida para otras actividades. “Si eso funcionara bien se lo podría usar como una alternativa para ir replicándose en otras zonas, donde haya restaurantes”, manifestó. En cuanto a la instancia en que está el expediente, dijo: “Ingresó y pasó a comisión, desde donde se lo envió al Ejecutivo. Ya mantuvimos una reunión con el Ejecutivo junto a las diferentes áreas. Dentro de uno de los justificativos del proyecto permitiría que no haya tanto amontonamiento. Después de la reunión consideré que el expediente iba a tener una respuesta favorable, pero por ahora no llegó”.

Reta de Urquiza también enumeró los reclamos de los propietarios de locales gastronómicos. “Cuando recién empezaron a abrir los restaurantes, muchos alegaban que no les convenía abrir porque trabajar con la mitad de las mesas, económicamente no cubrían los costos. Esto era para poder cubrir sus costos, se generará actividad económica”, destacó, y al mismo tiempo remarcó que no afectaría al estacionamiento medido ya que el mismo está vigente hasta las 20.

Por último, la edila destacó que “los locales están trabajando, pero también hay muchas personas que no se animan a salir, por lo que están trabajando menos. Quizás si pudieran estar afuera al aire libre, con la distancia prudencial, sería menos riesgoso y eso ayudaría a que más personas tomen la iniciativa de salir”.