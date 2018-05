Buscan derribar los mitos y prejuicios que operan en torno a la temática de adopción

Hablar de adopción conlleva a pensar en un contexto de nuevas construcciones familiares atravesadas por las historias de niños, niñas y adolescentes que buscan el afecto y la contención que supieron tener en algún momento de sus vidas. Pero en realidad se cree que el proceso es un poco más complejo, a raíz de los diferentes mitos, prejuicios y realidades que operan alrededor de la temática y que se encuentran instaladas como verdades en la sociedad. Según datos proporcionados por el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines de Adopción de la provincia de Entre Ríos (Ruaer), en el organismo se encuentran en trámite 378 legajos en distintas instancias, algunos de ellos recién están solicitando su inscripción, otros están transitando la evaluación y los restantes están evaluados esperando ser convocados para alguna situación.

La misma estadística refiere que son 114 los niños, niñas y adolescentes que tienen declarada la situación de adoptabilidad, de los cuales 65 son niños y niñas menores de 12 años y 49 son adolescentes.

En ese universo hay 28 grupos de hermanos, algunos de hasta dos niños y otros de hasta seis, con lo cual las edades son variables. Las políticas estatales están orientadas a que los hermanos permanezcan siempre juntos y que sean adoptados por un única familia, o eventualmente poder dar respuesta a partir de familias que tengan la capacidad y la conciencia del sostenimiento de los vínculos fraternos.

Además se trata que quienes adopten vivan en localidades cercanas o en una misma ciudad.

Una de las tendencias que se viene dando en los últimos años responde a parejas que buscan adoptar a niños menores de 3 años. Así lo avalan las estadísticas, ya que el 79,62% de los legajos en trámite tienen una disponibilidad adoptiva para niños de hasta 3 años y un 6,61% tienen disponibilidad para niños de hasta 10 años.

Cómo se piensa la adopción

Con la intención de trabajar algunos conceptos sobre la adopción y cuál es la mirada de la sociedad respecto de esta problemática, el Ruaer convoca a participar de charlas abiertas gratuitas en diferentes localidades de la provincia. El primer encuentro será hoy en el salón del Concejo Deliberante de La Paz, a partir de las 10.30, bajo la consigna Mitos, prejuicios y realidad en Adopción. El siguiente encuentro tendrá lugar en Federal el 31 de mayo a las 10.30 , en el centro cultural Roberto Aizenberg, ubicado en 25 de Mayo y Belgrano de esa ciudad.

Podrán participar de estas charlas las instituciones que estén relacionadas con la temática de la niñez y la adolescencia, aquellas personas que estén interesadas en la adopción, así como la comunidad en general.

"Es común pensar que la adopción de los bebés es un proceso fácil que no requiere mayores cualidades que mucho amor para dar. Que los niños cuando son pequeños no conocen de su historia y por eso no es necesario respetar su origen. Por esta situación de que hay tantos niños en los hogares o en las residencias que esperan ser adoptados y tantas familias que los quieren adoptar, y que la adopción es un trámite lento, se cree que no funciona y que es burocrático. Es poder hablar un poco de esto, en qué consiste el trámite, que no todos los niños que están institucionalizados son niños que esperan ser adoptados por otra familia", informó en comunicación con UNO la secretaria del Ruaer, Silvana Spais.

Entre los ejes sobre los cuales se profundizará aparecen el respeto a la identidad, al origen, al derecho del niño a vivir en un ámbito familiar, a las adopciones denominadas tardías, las garantías a través de los procesos legales de las familias adoptantes.

La profesional planteó que es necesario tener una nueva mirada en relación al proceso de adopción y a todas las etapas, y que se pueda pensar como "la construcción de un proyecto adoptivo". En ese andamiaje tiene un rol fundamental el equipo técnico encargado de la evaluación y el acompañamiento para la construcción adoptiva de cada familia. "Estos tiempos a veces no se condicen con un trámite administrativo, sino que sucede que hay familias que requieren de un tiempo subjetivo propio en la construcción de esta parentalidad adoptiva. Apostamos a ese acompañamiento y al respeto por los tiempos", subrayó.





Sostener al núcleo familiar

El Estado viene trabajando para que la mayoría de estos niños vuelvan con sus familias, "ya que los mayores esfuerzos deben agotarse ahí, en poder sostener al núcleo familiar, ya sea el padre o madre, un abuelo, un tío o un hermano mayor que pueda cuidar de ellos".

La especialista aclaró que no todos los niños que se encuentran alojados en residencias socioeducativas esperan ser adoptados. "Muchos de ellos están esperando volver con sus familias de origen, están trabajando y reciben la visita de sus familiares. Mientras, se está trabajando la situación de vulneración de cada uno de ellos. Se está pensando en un plan de trabajo para brindarle lo mejor al niño", recalcó.





Las metas

Spais precisó que el interés radica en poder intercambiar inquietudes con la comunidad, pero principalmente con los profesionales que trabajan en organismos de protección de derechos. "Compartimos la misma visión respecto de la adopción, pero nunca está de más intercambiar en estos espacios de debate interinstitucional. Se convoca a cualquier persona, ya sea porque está interesado en adoptar, esté inscripto, o quiere saber de qué se trato esto. También se convoca a las instituciones donde asisten niños con declaración de adoptabilidad o en proceso de vinculación o guarda, como por ejemplo las escuelas. Es un ámbito donde los niños van transitando, y el estigma de ser adoptados, de los comportamientos, requiere de una mirada especial de todos los adultos que intervienen en estos procesos", explicó.

Con vistas al contenido de la charla y los diferentes temas que se tratarán, Spais indicó: "El nivel no será técnico, sino que se enfocará desde las experiencias, desde casos que hemos tenido, pero también desde la ley y de las mejores opciones para el niño".

La reunión contará con la presencia de Spais y de las dos profesionales que conforman el equipo técnico: la trabajadora social Virgina Visgarra y la psicóloga, Victoria Blum. Las inscripciones se realizan vía correo electrónico a comunicacionruaer@gmail.com, según se informó. El único camino legal para la adopción es a través de los registros de adoptantes. En Argentina se ha conformado la Red Federal de Registros. En este marco, Entre Ríos está adherida a la Ley nacional Nº 25.854, que crea la Dirección Nacional de Registro Único de Adoptantes junto a Buenos Aires, Santa Fe, Jujuy, La Rioja, Neuquén, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Misiones, Tucumán, Chaco, Río Negro y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.