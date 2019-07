Bullrich y Frigerio dicen que el ataque a Hein fue obra de un kirchnerista

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dijo ayer que el autor del incendio en la casa del intendente macrista de Basavilbaso fue un “ultra K”. La funcionaria nacional se refirió así a la detención de una persona acusada de provocar el foco ígneo que consumió el garaje y el automóvil del funcionario, que viene de ser candidato a vicegobernador el 9 de junio y ahora es precandidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio.

En diálogo con TN, la titular de la cartera de Seguridad explicó que la detención del presunto sospechoso se produjo luego de que se encontraran “elementos en la casa que confirman que habría sido esta persona, que junto a su hermana generaban un apriete político sobre el intendente”, y agregó que en los días previos al ataque le habrían enviado amenazas a Hein.

La funcionaria nacional señaló además que fue de suma importancia la tarea realizada por el gobierno de Entre Ríos. “Con una conducta institucional correcta se movió muy rápido para dar con esta persona, que estaba ejerciendo un hecho gravísimo” sobre el candidato a diputado, según explicó.

También el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aportó a esa idea señalando que fue realizado “por un militante de la oposición”.

Frigerio adelantó que mañana, junto al presidente Mauricio Macri, visitará a Hein para brindarle su solidaridad, y recordó que en 2016 ya sufrió amenazas al inicio de su gestión como intendente.

Además, se mostró sorprendido por la poca repercusión que tuvo el caso entre dirigentes del resto de los espacios políticos: “Este hecho merece el repudio de todo el arco político, no hay que naturalizarlo. Espero que esos repudios lleguen, porque necesitamos claramente dar un mensaje a la sociedad de que ningún espacio político ni dirigente de la Argentina avala estas metodologías”.

Los radicales

La Unión Cívica Radical (UCR) de Entre Ríos sostuvo ayer: “El atentado contra Hein es no solo un episodio aislado, sino que es el símbolo patético de una sociedad que ha subvertido sus valores y que está en riesgo de volver a ese lugar de oscuridad que no terminamos de entender; no asumir la verdad, no ver la realidad puede condenarnos una vez más”, sostuvo a través de un comunicado el Comité Provincial de ese partido.

En el mismo sentido expresó: “La Argentina del odio, la intolerancia y el fundamentalismo, que se ha forjado con una historia de desencuentros, ocultismo y oscuridad creó un inconsciente colectivo que creímos sepultado por la democracia y la República, pero el germen del autoritarismo fue regado parsimoniosamente durante las últimas décadas con corrupción, mentiras, impunidad y miedo”, se indicó apuntalando los dichos de Bullrich, ya no sobre la presunta responsabilidad de un militante kirchnerista, sino de todo ese sector político.

Y agregaron: “Un régimen que acude a la pobreza para estructurar poder, que obnubila con un bienestar mentiroso a las clases medias, que se cierra sobre sí mismo para protegerse, es una espada que tenemos a nuestra espalda”, advirtió el Comité.

Romero: “La ministra me dijo que lo del militante K le llegó por un comentario”

La ministra de Gobierno, Rosario Romero, salió también al cruce de las declaraciones de Patricia Bullrich. En primer término, aclaró:

“Tenemos hasta hoy un detenido en una investigación que ha avanzado con un cauce que involucra un episodio de discusión anterior y que se llega al presunto autor sobre la base de un allanamiento en un domicilio y otras pruebas”.

Sobre las declaraciones de Bullrich, la funcionaria provincial remarcó: “No tenemos nada que indique que haya un sector político en especial que esté involucrado en esta situación”.

bullrich romero.jpg Reclamo. Rosario Romero dijo que le pidió explicaciones a Bullrich.

“No tenemos nada en la investigación que avale esa conclusión o hipótesis que adoptaron ciertos medios nacionales, no es esa la situación de la investigación”, indicó la ministra.

“Sí se sabe que hubo una discusión previa (con el detenido) referida a un tema personal o un requerimiento propio de la gestión del intendente, que probablemente motivó este desenlace”, agregó.

Igualmente enfatizó: “Desaliento totalmente que a priori se involucre a un sector político o del justicialismo porque nada indica que esto sea así (...) Yo creo que una cosa es el delito y otras muy distintas las modalidades de campaña; no hay que utilizar la comisión de un delito como modalidad de campaña, no hay que mezclar”, recomendó la funcionaria provincial.

Sobre Bullrich, apuntó: “Le pedí explicaciones a la ministra, le mandé un mensaje y le dije que no había nada de eso y me dijo que se lo había comentado alguien de Basavilbaso; pero es un comentario, no es la línea de la investigación”, contó luego Romero.

Tras aclarar que no haría una “calificación” sobre los dichos de Bullrich, expresó: “Hay que basarse en la información que se halla en la causa”. Por esa razón, consideró necesario que la Fiscalía “haga un parte en las próximas horas, para detallar la información reunida en el expediente”.

El PJ recordó que en 2016 se usó el mismo argumento

El Consejo de Unidad Básica del Partido Justicialista de Basavilbaso expresó su apoyo incondicional apoyo a Gustavo Hein y a todo su grupo familiar, en relación al incendio del lunes a la madrugada.

“Repudiamos enérgicamente tan cobarde hecho que no hace más que perjudicar la paz social por la cual trabajamos día a día todos los habitantes (de la ciudad)”, se indicó en un comunicado.

Discrepancia

Luego se afirmó: “Nos vemos en la obligación de manifestar nuestra discrepancia con las declaraciones vertidas en los medios nacionales por la ministro de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ya que bajo ningún punto de vista podemos aceptar la vinculación que el gobierno nacional pretende hacer, del imputado en el hecho investigado con el sector kirchnerista de nuestra localidad”.

En ese sentido se agregó: “Una vez más se ha pretendido obtener un beneficio electoral o político de tan repudiable y cobarde acontecimiento”.

“Esa metodología no solo atenta contra la propiedad privada de nuestro presidente municipal, sino que además alimenta maliciosamente la conciencia colectiva”, se indicó. Por eso, advirtieron: “No debemos dejar de recordar que fue al Justicialismo local a quien se pretendió responsabilizar por un supuesto plan para atentar contra la vida del intendente Hein al inicio de su gestión municipal”, recordaron en un documento difundido ayer.