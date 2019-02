Brupbacher y Kisser quieren ser diputados

El intendente de Viale, Uriel Brupbacher (Cambiemos) sostuvo que buscará un lugar en la Legislatura provincial a partir de diciembre de este año. "Estoy charlando y viendo que Viale tenga una representación en la Cámara de Diputados o en el Senado. Venimos trabajando con intendentes dentro del espacio, también con Juntas de Gobierno, así que eso hace que conozca la realidad del Departamento Paraná, con experiencia de una gestión", explicó a Debate Abierto. Y agregó: "Por la cantidad de votos que tiene Paraná Campaña y como trabaja se merece un lugar en la legislatura".

"Queremos llegar a la provincia y ganarla con mayoría en ambas Cámaras, como parte del Departamento Paraná la desigualdad territorial entre las costas va a ser uno de los grandes desafíos", resaltó.

Más adelante comentó: "Por afinidad de trabajo, veníamos charlando con Pedro Galimberti, pero tampoco puedo negar que en las últimas elecciones trabajamos con Atilio Benedetti que tiene una representación territorial, que es digno de tenerlo presente, tiene una visión estratégica de la provincia. Cualquiera de los dos nombres nos van a representar bien", sostuvo en referencia a los precandidatos a gobernador de Cambiemos.

Brupbahcer prefiere la Cámara baja, aunque aceptaría también ser candidato a gobernador.





El resultado está asegurado

El actual senador por el Departamento Paraná, el hasenkampense Raymundo Kisser también aspira a ser candidato a diputado provincial.

"Tengo acumulada experiencia en el Senado y una larga trayectoria en política, y ante eso estamos en plenas conversaciones. En Paraná campaña y en Paraná ciudad ahora tenemos dos diputados, deberíamos pretender tener tres o cuatro bancas, vamos por la representación, entre cuatro y cinco bancas debería tener el departamento".

Kisser afirmó: "Estoy hablando con Jorge Lacoste desde hace tiempo. Estuve reunido con el ministro Rogelio Frigerio, me preguntó a qué aspiraba yo, él creía que quería seguir en el Senado, así que le dije que quería cuatro años más pero como diputado, además supongo que la senaduría la puede pretender Paraná ciudad. Es difícil repetir una Senaduría, si ganamos 2015 donde no teníamos ningún municipio, yo gané el departamento por 10.000 votos, ahora tenemos más municipios, comunas, el resultado es asegurado. No descarto la posibilidad de repetir en el Senado, pero me gustaría incursionar en Diputados para finalizar mi carrera política", explicó.