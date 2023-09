Brisa González: "Le imploré a Dios que la salve, ahora sólo quiero Justicia"

El 28 de septiembre de 2023 se cumplirán nueve meses de aquel fatídico día en que Brisa González, una pequeña de 12 años, recibió una descarga mortal al tocar una baranda que se encontraba a centímetros de un poste de alumbrado público. Estaba, como era habitual, jugando con un grupo de amigos y su hermano en la esquina de calle Soldado Bordón y Villamonte, a pocos metros de avenida Almafuerte y del mercado concentrador El Charrúa de Paraná. En un momento dado corrió a buscar la pelota, se tomó de la baranda y el desenlace fue fatal. Su familia denuncia abandono del Estado desde el momento mismo del accidente, ya que Brisa fue trasladada hasta el centro de salud Corrales por un vecino. Indican que la ambulancia no llegó y la policía, muy tarde. “No creo en Dios. Le grité, le rogué, le imploré que me la salvara. Lo que nos pasó es algo que nunca te esperás. Estos meses sin ella han sido terribles. Sigo sólo por mis otros hijos, pero es muy difícil”, dijo a UNO Paola Luna, ahogada en llanto.

Era una noche de verano, el ciclo escolar ya había concluido y como es habitual en muchos barrios, los chicos se juntaban en ese lugar, poco transitado a partir de la continuación de la obra de Circunvalación y aprovechaban para jugar a la pelota, a las escondidas, al pique. La mayoría son vecinitos de la zona y eventualmente, sobre todo en época de vacaciones, se suman primos y conocidos. Un lugar que se perfilaba como un gran rincón de anécdotas de infancia para esos niños al convertirse en adultos, hoy guarda el triste recuerdo de un momento doloroso e inevitable.

Paola Luna mamá Brisa González Paraná Soldado Bordón pedido justicia (8).jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

El abogado de la familia de Brisa, Hugo Gemelli, recalca desde el primer momento que se trata de una desgracia que pudo haberse evitado, entre otras cuestiones porque desde la comisión vecinal con jurisdicción en la zona se había advertido “en innumerables oportunidades” sobre el mal estado de las columnas de alumbrado público en la zona y “nunca, desde la comuna enviaron cuadrillas de trabajadores a revisar y reparar en caso de ser necesario”. Justo enfrente de donde ocurrió el hecho hay un vecino que es ingeniero, quien es uno de los principales testigos y dará cuenta del mal estado de los postes en general.

No hay día que su familia no la llore, no hay día en que su mamá no piense en que Brisa debería estar preparándose cada día para ir a la escuela, soñar con su futuro, compartir con sus hermanos.

“El juicio va avanzando, pero muy lento para nosotros como familia. No voy a descansar hasta que mi hija tenga justicia. No me la van a devolver, pero si hay un responsable tiene que pagar, sea el municipio o Enersa o ambos”, sostuvo.

Paola Luna mamá Brisa González Paraná Soldado Bordón pedido justicia (5).jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Paola Luna no puede entender la frialdad con que los abogados de la Municipalidad han tratado el tema. “Con personal de Alumbrado Público tuvimos dos encuentros. Se negaron totalmente a un acuerdo, dicen que no tienen ningún tipo de responsabilidad. El fiscal tiene todas las pruebas en su poder y ellos se tendrán que hacer cargo”, dijo.

Sobre la noche que perdió a Brisa, señaló: “Era un grupito de chicos que siempre se juntaba ahí. Nunca nos imaginamos que ese poste tenía corriente, es algo que no te esperás, fue cosa de un segundo y se nos arruinó la vida a todos. El abogado del municipio me trató muy mal, se lo dije al fiscal, no tuvo consideración de ningún tipo conmigo y mi familia, incluso me dio a entender que me quede quieta”.

Paola Luna mamá Brisa González Paraná Soldado Bordón pedido justicia (1).jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

Mientras Paola aguarda los plazos de los juicios civil y penal, organiza una nueva marcha al cumplirse el noveno mes de ausencia física de Brisa y trata de contener a los hermanos de Brisa. “Ellos estuvieron un tiempo con atención psicológica pero después no quisieron ir más y la misma profesional me dijo que no los obligue, que es una cuestión de tiempo y proceso", señaló. Actualmente Paola, su marido y sus hijos viven en una habitación que levantaron en el fondo del terreno donde está la casa de los padres de ella, el patio común también da a la casa del hermano. Tras mucho tiempo lograron levantar su casa propia en otro terreno, no tan alejado de donde hoy viven.

“Días atrás fui a Enersa a pedir la bajada de energía eléctrica y un medidor, no me lo autorizaron. Desde la Municipalidad me quitaron el plan Alimentar, mi papá solicita insistentemente que desagoten el pozo negro; tampoco, y encima, alrededor de la casa de mis padres hay postes de alumbrado público que no funcionan bien, que están en mal estado, que chispean, nosotros lo vemos durante la noche, también se pidió su revisión al municipio, pero nada resuelven. A nosotros el municipio nos considera una familia en conflicto, así nos dijeron”, lamentó la entrevistada.

Paola Luna mamá Brisa González Paraná Soldado Bordón pedido justicia (7).jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

“Ya perdí un hijo, un bebé por muerte súbita, la pérdida de Brisa me terminó por matar en vida. Mis motores son mis otros dos hijos, de 11 y 15 años, pero ellos tampoco la están pasando bien. El más chiquito, de 11, llegó a decirnos que él se siente culpable por no haber podido salvarla e insinuó que quiere hacer algo en lo que yo no puedo ni pensar. Por eso casi ni duermo, con miedo a lo que pueda sucederle", manifestó Paola.

“A Brisa la traslada un vecino de acá a dos cuadras en su auto. La ambulancia nunca llegó, tampoco la policía. En un primer momento la llevaron al Corrales, me decían 'mamá, quedate tranquila que tiene pulso, débil, pero tiene'. Yo presentía que no estaba bien. Una vez en el hospital San Roque, nadie nos decía nada, y con mi marido ya no sabíamos que hacer. Hasta que en un momento nos hicieron pasar a los dos. Son momentos que no se superan”, relató muy angustiada.

“Nadie da la cara. Lo que pasó con Brisa es obra de la negligencia de alguien. Jamás vinieron a mi casa a preguntarnos ni siquiera cómo estábamos como familia. A la tristeza se suma la indignación”, especificó.

Lo que lleva adelante el abogado de la familia es una causa penal y otra civil. “En la causa penal se investiga los responsables que tenían a cargo el mantenimiento de las farolas, el poder de policía que existe sobre determinados bienes en la vía pública que pueden llegar a generar algún grado de peligrosidad. Por el mal estado de estas farolas, existían innumerables reclamos por parte de las autoridades de la comisión vecinal con jurisdicción en el lugar, y consta en el libro de actas. Las luminarias dependen del área de Alumbrado Público. Se ha oficiado a Enersa, para ver como es el sistema de protocolo, a su vez el tema de la responsabilidad, eso se tramita hoy por hoy en la cuestión penal”, dijo Gemelli. El abogado recalcó la soledad en que la familia de Brisa transita el duelo, en relación a la falta de acompañamiento de las autoridades.

Paola Luna mamá Brisa González Paraná Soldado Bordón pedido justicia (10).jpg Foto UNO/Juan Ignacio Pereira

La autopsia confirmó que Brisa murió por una descarga eléctrica

Según indicó el fiscal Juan Francisco Ramírez Montrull la autopsia confirmó que “Brisa González falleció por una descarga eléctrica que recibió en la zona de la pelvis, al costado de su cadera”. Todo indicaría que“la joven venía bajando sujetada de la baranda de la escalera y, en algún momento, habría tocado su cadera con el poste de luz”.

En la investigación se incorporó la declaración de un vecino que fue testigo de la situación “se dirigió a su casa, ubicada a pocos metros del lugar, tomó un buscapolo y constató que el poste de alumbrado público tenía electricidad”.

El fiscal también precisó que personal de Criminalística de la Policía“secuestró la caja de luz que estaba en la zona superior del poste y en el interior se encontraron con un cable quemado”. De esta manera, “se cree que en el interior de la caja había alguna falla”.

Ramírez Montrull confirmó además que por ahora no hay acusados ni imputados en la causa que se está investigando. Y agregó que se secuestró el libro de actas de salidas de los operarios que trabajan en Alumbrado Público del municipio.

El 28 de septiembre habrá una nueva marcha hasta Tribunales para pedir justicia por Brisa. El horario es a confirmar. La familia pide a la sociedad acompañamiento.