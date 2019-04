Durante el encuentro, Bordet también contó que se comunicó con el candidato a gobernador de Santa Fe por el peronismo, Omar Perotti: "Lo felicité a Omar, quedamos en conversar acá en Paraná durante la semana y también apoyarnos fuertemente para poder tener un futuro común las dos provincias", reveló y agregó: "La verdad es que nos entusiasma mucho".



En ese marco, Bordet y Scioli conversaron sobre "temas que nos interesan a todos" y que "son comunes" porque "tienen que ver con el futuro fundamentalmente, con la construcción de un proyecto alternativo en la Argentina", resaltó el mandatario entrerriano que estuvo acompañado por el vicegobernador Adán Bahl y la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta.



Para el gobernador es fundamental "poder escucharnos, y hacer los aportes que tengamos que realizar pero desde el conjunto, apoyando una construcción colectiva que tiene que darse desde el Justicialismo para poder salir de este estado en el que estamos hoy, con grandes dificultades".



El mandatario entrerriano recordó que hoy "todas las variables macroeconómicas están indicando una profunda crisis" y llamó a "poner lo mejor de cada uno para ofrecerle a la sociedad argentina y entrerriana alternativas para estar mejor, siempre con la responsabilidad que nos toca".



Luego del encuentro Bordet contó que se comunicó con el candidato a gobernador de Santa Fe, Omar Perotti: "La verdad es que me puso muy contento, primero porque tengo una relación muy afectuosa con Omar, segundo porque se de su capacidad para gestionar y gobernar en un futuro la provincia de Santa Fe y tercero porque es muy bueno para encontrar una sintonía como decía Daniel, entre Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos que formamos parte de la Región Centro con una propuesta homogénea", explicó.



Por su parte, Scioli remarcó que "tenemos una enorme responsabilidad en este momento de generarle a los argentinos certidumbres, llevarles tranquilidad, confianza, expectativas y soluciones, cómo salimos de esto. Esta política económica de ajuste".



El ex vicepresidente de Néstor Kirchner contó además que durante un encuentro que mantuvo con trabajadores de la provincia les pidió "que cuiden al gobernador Gustavo Bordet, pongan en valor lo que él viene realizando por la provincia porque hubiesen sido peores las consecuencias con estas políticas nacionales si aquí no se administrara bien, si no hubiese decisiones de gobierno para atenuar el efecto de los aumentos de tarifas como también una inversión que se va a desarrollando en programas sensibles sociales, de salud pública".



"Todo lo que hace a poder tener un rol social activo del Estado, de contener frente a este modelo económico de ajuste que lo que planteamos de acá al futuro es revertirlo. Por eso el rol de él que es mucho más allá de gobernador. Sé que ama Entre Ríos, es su provincia pero necesitamos de su influencia positiva, inspiradora para los desafíos que tiene nuestros espacio político en este momento", continuó el ex gobernador de Buenos Aires.



En ese marco se refirió a las PASO entrerrianas en las que el gobernador Gustavo Bordet obtuvo el 58 por ciento de los votos: "Aquí la unidad ha sido un factor fundamental de triunfo, no de un espacio político o un partido, de la gente. Van a ganar los entrerrianos y fundamentalmente va a ganar el país si logramos encauzar en la Argentina en la senda del desarrollo, no del ajuste".



En relación al resultado en la vecina Santa Fe, Scioli valoró "el hecho de gobernar Santa Fe con la misma afinidad política que la provincia de Entre Ríos y la provincia de Córdoba va a generar este núcleo centro"; y destacó la importancia de complementar eso "con un proyecto nacional que articule precisamente el desarrollo de lo que ha quedado trunco que es la segunda etapa de la reindustrialización".



En ese marco enumeró la necesidad de impulsar "una agenda de ciencia y tecnología, agregándole valor a nuestras materias primas, inversiones en infraestructura que le den mayor competitividad en los costos de logística, una reforma, simplificación y reducción de impuestos; una desdolarización de las tarifas".



En esa línea sostuvo que "debemos hacernos eco de lo que nos dice la gente: únanse para defendernos". "Como el gobernador Bordet escuchó acá a la mayoría de las familias entrerrianas, hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para llevar adelante precisamente una etapa de integración, de unidad de los sectores de la producción, de las pymes que están agonizando, de la clase media que ha retrocedido en su calidad de vida, de los jubilados que es un calvario. Esto hay que revertirlo y lo vamos a hacer", continuó.



También, si bien "el justicialismo ha convocado a un frente" hoy "de lo que más hemos conversado es de lo que más le interesa a la gente, que tiene que ver con el miedo a perder el trabajo. El que llegaba a fin de mes ahora llega a la primera quincena, cómo bajaron las ventas en los comercios, lo que está ocurriendo con las tarifas, la necesidad de los programas habitacionales con tasas accesibles. La necesidad de proteger a nuestros sectores productivos e industriales que habías resurgido. De esos temas se habló. Lo demás será una cuestión de la dinámica política", concluyó Scioli.