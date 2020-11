Bordet y De Pedro apuntaron al programa Municipios de Pie

bordet de pedro.jpg Videoconferencia: Bordet y De Pedro destacaron el programa nacional

“Los municipios son uno de los principales actores que tenemos para generar la democratización de la producción. Son los que siempre pelean por instalar una fábrica, los que pelean por ayudar a sus productores”, resaltó el ministro y celebró el encuentro para debatir con dirigentes de todas las fuerzas políticas, en el que también participaron la secretaria de Provincias, Silvina Batakis y el subsecretario de Relaciones Municipales, Pablo Giles, quien explicó el programa a los intendentes, intendentas, funcionarios y funcionarias provinciales.

“El presidente nos pidió que desarrollemos un proyecto federal, que se puede dar sólo si se genera empleo genuino en el resto de las provincias. Entendemos el federalismo como la igualdad de oportunidades para que cada argentino y argentina se pueda desarrollar en la ciudad donde nació o en la ciudad donde elige vivir”.

“En las charlas con el gobernador Bordet, ha dejado muy claro cuál es la matriz productiva de la provincia y viene peleando fuertemente por algunas obras que hacen a potenciar y a generar más competitividad” indicó y lamentó no saber el destino de los recursos generados por el endeudamiento generado por el Gobierno de Mauricio Macri.

“No sabemos dónde están los 44 mil millones de dólares que el FMI le dio a Macri. Como generación, nos gustaría estar discutiendo antes cómo realizar obras de infraestructura necesarias para mejorar la producción y no una deuda que no vemos que se haya transformado en obras. No están las obras y no está la plata”, cuestionó.

Por su parte, Bordet destacó que la asistencia del Gobierno nacional, en general, y “Municipios de Pie”, en particular, “resulta fundamental para poder llegar con distintas acciones a las células más cercanas que tiene la democracia con sus ciudadanos que son sus municipios”.

“Cuanto más rapidez y celeridad en los trámites tengamos, más rápida y más efectiva resulta la satisfacción de la demanda que plantean los vecinos”, subrayó el gobernador.

de pedro.jpg

La reunión virtual entre el ministro de Pedro y Bordet se da en el marco de los encuentros entre el ministro del Interior y los gobernadores y gobernadoras, en las que se enmarca los recientes encuentros con Sergio Ziliotto y Jorge Capitanich, para presentar los alcances del programa Municipios de Pie.

En ese sentido, el subsecretario de Relaciones Municipales, Pablo Giles, explicó los lineamientos del programa y subrayó la importancia de “construir sinergia no solo a la hora de trabajar entre las distintas jurisdicciones y las distintas áreas del Gobierno nacional sino también a la hora de informar en tiempo y forma cuáles son las políticas públicas que se están llevando adelante desde el Gobierno nacional”.

Forman parte del programa los municipios de Larroque, Concordia, Villaguay, Concepción del Uruguay, Hasenkamp, Herrera, Paraná, San José De Feliciano, San Justo, Villa Aranguren, Villa Mantero, Colonia Avellaneda, El Pingo, Gualeguaychú, San Jaime de la Frontera, y San José.

bordet de pedro portada.jpg

En el encuentro participaron también la vicegobernadora de Entre Ríos, Laura Stratta; la ministra de Gobierno, Rosario Romero; el ministro de Economía, Hugo Ballay; la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira y el ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Juan José Bahillo.

Programa Federal Municipios de Pie