Bordet y Giano analizaron la agenda legislativa del año

Embed

Agregó que también dialogaron sobre el inicio de las clases en la provincia y sobre la propuesta salarial efectuada al sector docente. “El gobernador está dispuesto a aumentar prácticamente un 33%, algo que va a paliar consecuencias negativas de la pandemia del año anterior”, destacó.

Tras mencionar que conversaron también sobre la asamblea legislativa que se realizará el lunes a las 11, Giano incluyó entre los temas de la agenda legislativa al “expediente electrónico, que ya tenemos ingresado en la Cámara de Diputados, y una reforma que piensa plantear sobre el Código de Procedimiento Administrativo”.

A continuación, agregó Giano: “Estuvimos hablando del Iosper porque hay mucha preocupación sobre distintas situaciones conflictivas que se presentan y que hay que resolverlas”.

Las PASO

“Conversamos además sobre las elecciones PASO que en lo particular creo que este año no deberían realizarse”, afirmó el legislador y acotó: “El gobernador me manifestó que se está discutiendo entre la dirigencia nacional, en el Congreso de la Nación, la posibilidad de unificar elecciones o posponerlas. Son situaciones que no se pueden resolver desde acá, más allá de las opiniones personales”.

Sobre los comicios, Giano dijo: "Creo que al estar hablando de una elección nacional regida por una legislación nacional, se resolverá en esa órbita. La oposición tendrá que opinar y deberá ser escuchada a través de sus representantes en las cámaras de Diputados y Senadores si es que transita una reforma de la ley".

giano bordet 2.jpg

En ese marco, hizo referencia a dirigentes de Cambiemos que "están de acuerdo con la suspensión de las PASO en este año tan particular". En ese sentido, mencionó los costos que implican los comicios y el riesgo que se desplacen 25 millones de personas para votar en dos ocasiones.

En otro orden, el legislador informó que estuvo en el temario tratado el impuesto a las ganancias. "Habrá 32.000 entrerrianos que no pagarán este impuesto en la percepción de su sueldo. Fundamentalmente el sector privado. Habrá buenas noticias en este inicio de año", acotó.

Se habló también de la situación epidemiológica en la provincia en general. "La inmunidad que se logra a través de la vacunación es un proceso lento", sostuvo tras destacar "la situación controlada y el buen trabajo del gobernador Gustavo Bordet, la ministra de Salud y su equipo. El sistema de salud está preparado y hay mucha concientización. Hasta mitad de año deberemos transitar este proceso de inmunización a través de la vacunación".