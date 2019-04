"Esta obra es trascendental para la ciudad", advirtió y recordó que "cuando iniciamos las gestiones nos reunimos con el vicegobernador para poder decidir una obra estratégica para la ciudad de Paraná y surgió esta posibilidad del acceso sur, que era sumamente necesaria. Nos pusimos a trabajar y hoy la obra tiene un avance del 85 por ciento".



El mandatario agregó que "lo más importante es que, luego de finalizada esta obra, vendrán varias obras complementarias más que le darán a Paraná una agilidad en todo lo que significa, no sólo accesos, sino toda la trama vial de la ciudad".



Señaló luego que lo que está faltando es el último tramo hasta Avenida Ramírez, "pero la obra se irá habilitando por etapas; después iremos definiendo qué otras obras está necesitando la ciudad y en eso hoy nos estamos poniendo de acuerdo con el vicegobernador para darle una trazabilidad a la ciudad de Paraná en materia vial para los próximos cuatro años. Para eso hace falta trabajar en equipo, tener proyectos y estar en el lugar de la obra, visualizar y programar hacia el futuro".



Al describir los trabajos, destacó que la nueva obra incluye la realización de una bicisenda "que se inicia en Avenida de las Américas y termina en Oro Verde; es decir que un chico que estudia en la Uader o en la UNER en Oro Verde podrá ir en bicicleta de manera muy segura desde Paraná, ya que estará toda iluminada con luces led, señalética, señas de tránsito para personas no videntes y toda la tecnología como en los grandes centros urbanos".



Bordet resaltó que esta es una obra, que demandará una inversión de 450 millones de pesos y "es financiada por la provincia en un 100 por ciento, a través de un crédito que va a pagar. Es una obra estratégica para la ciudad de Paraná, nuestra capital de la provincia; es un acceso que se necesitaba, lo programamos con el vicegobernador, y él está también programando para el futuro cuáles serán las arterias que se definirán en Paraná para ser complementarias a este acceso sur".



Por su parte, el vicegobernador Bahl expresó que "el acceso sur es una muestra de lo que juntos, con la provincia, hacemos y vamos a seguir haciendo por Paraná. En esta zona de la ciudad viven casi 25.000 personas y hay mucho que hacer para mejorarla. Hoy, para ir de un lado a otro, el vecino tiene pocos pasos y muchas barreras. Podemos mejorar eso, para que sea más fácil, más rápido, más seguro".



"Esta obra significa una inversión importante no solo en términos económicos, Paraná está creciendo mucho y se extiende en el territorio. Y debemos hacer lo imposible para que ese crecimiento sea de la mejor manera, planificado", explicó, al tiempo que agregó: "Y esta obra es un claro ejemplo de que podemos hacer las cosas y las podemos hacer bien. La obra cruza dos ciudades, parte de Paraná y Oro Verde y, por lo tanto, debe tener características que combinen lo urbano y las demandas de una ruta. Se tuvo en cuenta no solo el tránsito vehicular, sino también el tránsito peatonal en la zona, que es intenso y la planificación en este sentido fue fundamental".



Por último Bahl explicó que la obra "se realiza en un contexto difícil, donde la provincia está haciendo un esfuerzo importante para seguir adelante pero que el trabajo que se ha desarrollado y se desarrollará continuará generando un movimiento en la economía local y mucho trabajo para las familias paranaenses".



En la recorrida también participó la titular de la Dirección Provincial de Vialidad, Alicia Benítez.



La obra



La construcción de la doble vía entre Paraná y Oro Verde, en la que la provincia invierte más de 450 millones de pesos, tiene un 85 por ciento de avance.



La obra en ejecución busca otorgar fluidez al tránsito pasante y paralelamente contemplar el movimiento urbanístico del entorno, logrando la accesibilidad a todas las urbanizaciones aledañas y garantizando una mayor seguridad.



La obra incorpora la semaforización en el tramo que vincula las ciudades de Paraná y Oro Verde, permitiendo de ese modo mayor agilidad en el traslado vehicular y la seguridad peatonal, para lo cual se eliminan las rotondas proyectadas.



Además, el proyecto para el sector más urbanizado contempla una calzada principal con diseño de colectoras a ambos lados. Esta configuración permitirá diferenciar el tránsito pasante que utilizará los dos carriles centrales, con el de las colectoras compuesto por servicios de transporte de pasajeros, proveedores, propietarios de viviendas y todo aquel que deba utilizar esta vía para el ingreso a barrios y retomes.



Se realizó el estudio referente a la seguridad, por lo que se incorpora el señalamiento horizontal y vertical en todo el tramo.



En cuanto a los frentes de obra, se trabaja entre Avenida Ramírez y Jorge Newbery en la construcción de las colectoras y muro de contención. Entre Newbery y Crisólogo Larralde se construye el muro de contención entre la vía rápida izquierda y colectora izquierda. Entre Larralde y Juan B. Justo se realiza el reclamado en vía rápida izquierda. Entre Juan B. Justo y Lisandro de la Torre se construyen cordones en colectora derecha; y de Lisandro de la Torre hacia escuela Tabaré, cordones en vía rápida derecha.



Detalle de obras por organismo en Paraná Ciudad



Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios

Obras en Ejecución: Total: 22



• Ampliación y refacción, de la escuela primaria N°8 Martín de Pueyrredón;

• Ampliación, Nuevo Polideportivo y S.U.M. , de la escuela primaria N° 132 República de Chile:

• Nuevo edificio Centro Educativo Terapéutico;

• Restauración y puesta en valor de la escuela primaria Nº 2, 25 de Mayo;

• Nuevo edificio de la EET N° 100 Puerto Nuevo,

• Reparación de cubierta sector comedores en la escuela Nº1 Pérez Colman - Complejo Escuela Hogar Eva Perón;

• Ampliación de la EET 3 Teniente Luis Candelaria;

• Hospital San Martín: Construcción de la nueva Torre para reestructuración de distintos servicios como Unidad de Terapia Intensiva en el sector noroeste, la ampliación del sector de servicios de diagnóstico y tratamiento, baños y la reestructuración de las áreas complementarias;

• Reparación del hospital Pascual Palma. Mejoras en sectores de Cuidados Paliativos, Sala de Internación de pacientes crónicos, Office de Enfermería, y Salón de Usos Múltiples (SUM);

• Centro de Atención y Prevención de Adicciones;

• Desagües en calle Canadá;

• Ampliación y reparación, Casa de la Mujer (Copnaf);

• Unidad Penal N° 1, Juan José O'Connors;

• Nuevo Taller Industrial Antequeda;

• Restauración de la cubierta de la Vieja Usina;

• Edificio ATER;

• Ampliación y refacción del Museo de Ciencias Naturales Antonio Serrano;

• Fachada Casa de Gobierno;

• Climatización Piscina Centro Educación Física Nº 1, Complejo Escuela Hogar;

• Reparaciones generales en el sector talleres escuela Nº 1 Dr. Pérez Coman, Complejo Escuela Hogar Eva Perón;

• Refacción en el complejo escuela hogar Eva Perón, sector Antigua Vivienda



Inversión total: 475.591.038,06 pesos.

Con fondos 100 por ciento provinciales: 21 obras, 380.129.942,18 pesos.

Con Fondos 100 por ciento nacionales: 1 obras, 95.461.095,88 pesos.



Obras Finalizadas: 21



• Desagües pluviales en la cuenca de calle Cervantes;

• Entubamiento Aº Antoñico entre General Espejo y Avenida Ejército;

• Centro de Convenciones Paraná;

• Desagües pluviales del hospital Del Bicentenario, Vecinal Antonini;

• Cambio de la cubierta de techos, cerco perimetral y reparaciones, en la escuela primaria N° 206 Los Constituyentes;

• Ampliación de la escuela primaria N° 1 Del Centenario;

• Ampliación del edificio IAFAS;

• Reparaciones generales en la escuela primaria N° 21 Juan B. Terán;

• Ampliación, reparación y refuncionalización, escuela primaria N° 158 José B. Zubiaur;

• Reparaciones generales y cerco perimetral en la escuela primaria N° 196 Marcelino Román;

• Sala de espera 2º y 3º piso unidad de Oncología y Terapia Intensiva, hospital de Niños San Roque;

• Reparación de cubiertas y desagües, Casa de Gobierno;

• Estructura resistente Uader;

• Ampliación en el nivel inicial y reparaciones en la escuela primaria Nº 3 Bernardino Rivadavia;

• Ampliación del Centro de Salud Cecilia Grierson;

• Piscina Semiolímpica del Parque Berduc;

• Ampliación y reparación de la escuela primaria Obispo Gelabert y Crespo;

• Cambio de cubiertas y reparaciones, en la escuela primaria N° 88 Bartolomé Mitre;

• Ampliación y refacción del nivel inicial, en escuela 204 Libertad;

• Ampliación en la escuela secundaria Nº 59 Toma Nueva;

• Reparaciones generales en la escuela primaria N° 11 Provincia de Santa Fe.



Inversión Total: 339.581.814,41 pesos.



Con Fondos Provinciales: 20 obras, 320.445.821,97 pesos.

Con Fondos 100 por ciento Nacionales: 1 obras, 5.391.371,14 pesos.

Obras En Adjudicación:



Total: 5



• Refacción y refuncionalización Subsecretaría de Arquitectura, Casa de Gobierno;

• Juegos inclusivos y acceso plaza Patito Sirirí;

• Nueva instalación eléctrica en edificio Copnaf;

• Reparación y puesta en valor Centro Cultural Roque Sáenz Peña Sede de la Banda de la Policía de Entre Ríos;

• Ampliación de las instalaciones en el Museo de Ciencias Naturales y Antropológicas Profesor Antonio Serrano;



Inversión Total: 53.623.926,83 pesos.

Con Fondos Provinciales: 5 obras, 53.623.926,83 pesos.

Con Fondos Nacionales: --

Inversión total en la ciudad de Paraná, (Incluye obras finalizadas, en ejecución y en adjudicación): 868.796.779,30 pesos.



Secretaría de Energía



Obras Finalizadas: Localidad de Paraná. Cierre de Calle Ramírez y Tramo El Paracao-Profesor Carminio. Obra Básica (570 metros), Completamiento de obra y ampliación de obra del 40 por ciento (691,50 metros.)



Obras en Ejecución: Localidad de Paraná. Ampliación de Red de Distribución de Gas Natural, Segunda Etapa – Grupo III -La Obra Básica (13.365,25 metros), se encuentra terminada ejecutándose a la fecha un completamiento de obra y la ampliación de obra del 40 por ciento (12.603,25 metros).



Dirección Provincial de Vialidad



En Ejecución:

• Obra co- financiada con Nación: Construcción y puentes Segunda Etapa Acceso Norte a Paraná.

• Obra con recursos propios: Acceso Sur. Duplicación de calzada sobre Avenida de las Américas Ruta Provincial Nº 11: Tramo: Avenida Francisco Ramírez – Rotonda Oro Verde – Arroyo Salto. Ensanche y urbanización. Inversión de 450 millones de pesos y es financiada por la provincia en un 100 por ciento, a través de un crédito.



Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (Iapv)



Viviendas entregadas (co-financiamiento con Nación):

Paraná 300 viviendas

Obras en ejecución (co-financiamiento con Nación):

Paraná 44 viviendas - Techo Digno

Obras adjudicadas (co-financiamiento con Nación):

Paraná 500 viviendas – Techo Digno

Obras proyectadas con recursos propios

Paraná 30 viviendas – Programa Primero tu casa.



Ministerio de Salud



Hospital Gerardo Domagk de Bajada Grande: Refacciones menores.

Centros de Salud

• Dr. José Alcain: Se hizo la conexión a cloacas;

• El Charrúa: Se está haciendo la obra de gas;

• Malvinas Argentinas y Osinalde: Se efectuaron arreglos menores con fondos del Programa Proteger.