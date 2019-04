Bordet visitó en Gualeguaychú a familiares del soldado Mosto

"Escucharla a Elsa Mosto es recibir el amor inmenso por su hermano, el soldado Carlos Mosto. También conocido como El ángel de los pozos, Carlitos llevaba un mensaje de alegría y esperanza a sus compañeros en las trincheras argentinas en Malvinas. La valentía, el amor y la fuerza de esos jóvenes forman parte del compromiso que tenemos que cumplir todos los días. Como bien dice Elsa, ellos fueron custodios de nuestro país, de nuestra bandera y de la soberanía nacional. Por eso, además recordarlos y hacer memoria de todo lo que sucedió en aquellos años, debemos honrarlos defendiendo esos mismos valores, construyendo esa patria libre, soberana y justa por la que ellos dejaron su vida", dijo ayer el gobernador Gustavo Bordet, en el marco del Día Nacional del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Y renovó el compromiso con los veteranos y caídos en la gesta de Malvinas, al afirmar: "Para nuestra gestión, honrar a nuestros héroes es una deuda como gobierno y como sociedad".

El mandatario estuvo, junto al intendente Martín Piaggio, en la casa de familiares de Carlos Mosto, en Gualeguaychú y dialogó sobre la historia del excombatiente fallecido en la guerra de Malvinas.

El mandatario le dijo: "Desde lo personal y como gestión ponemos todo a disposición", y recordó que el año pasado se bautizó a uno de los patios de Casa de Gobierno con el nombre "Patio de las Malvinas, a través de un homenaje con la presencia de veteranos de toda la provincia. Establecimos un compromiso de trabajo en conjunto que de hecho, a través de diversas actividades, lo venimos desarrollando. Tenemos un profundo compromiso y convencimiento". Además, Bordet ofreció ayuda económica para costear el viaje de familiares de caídos a Malvinas

Durante el encuentro con los familiares, Bordet mencionó que él es clase 62 y que vivió el tema de la guerra "muy de cerca porque tenía a amigos que estaban haciendo el servicio militar. Yo saqué número bajo. Me quedó, más allá de la lógica gratitud que todos nosotros tenemos que tener con nuestros soldados, me tocó vivirlo de una manera especial".

Elsa Mosto contó al gobernador que quiere visitar el lugar donde cayó Carlitos, al cual se puede llegar caminando puesto que así se lo manifestaron veteranos de la guerra. Y agregó que hay un proyecto presentado en el Senado de la Nación para que las madres que aún quedan vivas, que tienen más de 80 años, como así también los hermanos y sobrinos, puedan visitar el lugar.

Luego le obsequió una piedritas del Cementerio de Darwin al gobernador, que se mostró muy agradecido y le reiteró la predisposición del gobierno provincial para brindar la ayuda que sea necesaria.

Más adelante, le contó al mandatario que tiene una foto de Carlitos cuando le hicieron un reportaje. "Un veterano me dijo: el soldado Mosto es el único soldado que se le hizo un reportaje y a las 48 horas murió. Y el periodista que estuvo ahí plasmó esta foto que después me entregaron".

La hermana de Mosto contó: "A él le decían el curita y el ángel de los pozos porque estaba siempre con su Biblia abajo del brazo y cuando iba y veía a sus compañeros que estaban mal, hasta que no les sacaba una sonrisa no los dejaba. Los hacía rezar, cantar. Y además porque estudió Medicina".

"Todas esas historias, las sabemos por los veteranos que son familia porque compartimos muchos momentos. Mamá siempre decía 'Dios me llevó un hijo pero me dio muchos otros' porque todos los compañeros de Carlitos venían a casa, ellas los esperaba con empanadas", le contó al gobernador.

En otro tramo de la conversación, Elsa recordó: "Él no tenía que ir a Malvinas. El 13 de noviembre de 1981 le habían dado de baja del servicio militar en la 10ª Brigada de La Plata, y cuando se vino empezó a hacer todos los preparativos para continuar la carrera de Medicina. Se instaló en Gualeguaychú y cuando se quiso recuperar las Malvinas, él escucha en la televisión y festejaba. Él decía que todos festejan, pero no saben qué viene detrás. En cualquier momento me llaman. Un Viernes Santo, 9 de abril, estaba en la mesa y en familia, y finalizado el almuerzo entra una señora que estaban llamando a la clase 62. A él no lo habían notificado. Por supuesto, que el padre le dijo que no vaya y él dijo que sí, que tenía que estar junto a sus compañeros", recordó.

Dicho eso, agregó: "Unos días antes, él me dijo que no sabía lo que Dios le estaba pidiendo, no sé qué quiere que haga de mi vida".





