Bordet valoró que se dio media sanción al Presupuesto por "amplia mayoría"

"Por amplia mayoría la Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de Presupuesto provincial para 2023. Se trata de una herramienta fundamental para seguir avanzando en el plan de ordenamiento de las cuentas públicas, desarrollo productivo y creación de trabajo en Entre Ríos", sostuvo Gustavo Bordet.

"El Presupuesto para 2023 viene a ratificar el programa de gobierno que llevamos adelante con obras de infraestructura claves que mejoran la calidad de vida y crean empleo, con inversiones en educación, salud y desarrollo social muy importantes para el futuro de Entre Ríos", agregó.

Durante la sesión, la diputada Vanesa Castillo, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas, expuso sobre la iniciativa: "Es un presupuesto para continuar con el crecimiento y la ampliación de derechos en nuestra provincia, apostando al crecimiento sostenido de la actividad económica".

Resaltó que no se solicita autorización para endeudamiento por segundo año consecutivo, se contempla el vencimiento de la deuda internacional y se prevé acompañar la inflación en los aumentos salariales con partidas adicionales.

diputados vitor cusinato.jpg Vitor, del PRO, votó a favor del Presupuesto. Cusinato, de la Unión Cívica Radical, se absuvo.

En representación de quienes no acompañaron la votación, el diputado Julián Maneiro (bloque Unión Cívica Radical) expresó: “Este presupuesto, con numerosas inconsistencias, reproduce cabalmente los mismos parámetros que los anteriores, por lo que le cabe la frase 'si hacemos lo mismo repetidamente, vamos a obtener los mismos resultados', por lo que desde nuestro bloque no encontramos motivos para modificar la posición del año anterior, es decir, abstenernos”.

Puntualmente, enfocó sus críticas en dos aspectos: la subejecución de partidas que lleva a una licuación de la inversión real y su consecuente utilización de los fondos no invertidos en la herramienta financiera de los plazos fijos.

En tanto, desde el Interbloque Juntos por Entre Ríos decidieron acompañar en general el proyecto, pero marcaron fuertes cuestionamientos: advirtieron sobre las deficiencias en materia de viviendas y obras viales, pusieron el foco en las subjecuciones presupuestarias y alertaron sobre el explosivo déficit previsional. También hubo críticas a la postergación de vencimientos de la deuda y cuestionaron la política tributaria: “Atenta contra el desarrollo de la provincia”.

El miembro informante de Juntos por Entre Ríos, Esteban Vitor, señaló que “tras una serie de intercambios con el Poder Ejecutivo y los legisladores del oficialismo, se logró “la incorporación de una serie de modificaciones que mejoran la calidad del ejercicio presupuestario”, pero advirtió: “Quedan varios aspectos sobre lo que marcamos múltiples críticas”.

En este sentido, el legislador afirmó en la sesión que “el ‘equilibrio fiscal’ del que se jacta el Gobierno es coyuntural, no estructural y se logró gracias a la devolución de la Coparticipación Federal de Impuestos y al colapso de la obra pública”.

Además, la diputada Gracia Jaroslavsky lamentó que “se haya perdido nuevamente la oportunidad de cambiar la estructura centralizada del Estado”.

“Está claro que el Gobierno provincial no quiso, no pudo o no supo encarar un proceso de reforma integral y modernización de la administración pública”, aseguró la legisladora, quien apuntó contra la decisión de seguir alimentando este “Estado obsoleto, decadente y con compartimientos estancos que nunca pudo lograr la articulación necesaria para mejorar la vida de los entrerrianos y sacar a la provincia del lugar de hermana pobre de la Región Centro”.

