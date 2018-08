Bordet valoró el proyecto social que impulsan las entidades civiles

"En épocas que son difíciles hay que fortalecer las políticas sociales, porque cuando hay crisis son los sectores más vulnerables de la población los que la padecen", expresó ayer el gobernador Gustavo Bordet al entregar aportes a organizaciones sociales e instituciones deportivas en el Club Palma Juniors de Paraná.

Destacó luego "el ida y vuelta que tiene que existir entre las asociaciones civiles, el Estado y los vecinos de la ciudad" y agradeció "el poder ser parte de un gran proyecto social que nos atraviesa a todos por igual". El mandatario dialogó con la boxeadora Milagros Segovia y observó una exhibición de la deportista.

"Decidimos sostener nuestros programas sociales, desde los alimentarios hasta los que atienden las necesidades de instituciones sociales y que están destinados a políticas de contención social como el deporte. Esto es algo a lo que le daremos continuidad en lo que queda pendiente de gestión en el 2019", indicó junto a la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta.

"Esta es una oportunidad para ratificar este compromiso de trabajo, reforzar lazos y sostener fuertemente estas políticas sociales y también incrementarlas, porque de eso se trata: de lograr que en nuestra provincia muchos jóvenes puedan concretar sus aspiraciones deportivas, sociales; y también muchas instituciones, a las que agradezco el trabajo que hacen porque son muy importante en nuestro tejido social para llegar a cada vecino que lo necesita y que requiere de un estímulo".

Por su parte, la presidenta de Quique Club de Paraná, Ana María Giménez, dijo: "Aprendí de mi padre cuando era chica que en el deporte hay que ser agradecido. Y quiero decirles a todos los jóvenes que sigan trabajando por esto. Lo que nos va a sacar el flagelo es el deporte, lo social, y nosotros necesitamos mucho de esas cosas. Si no fuera por nuestro gobierno nuestros clubes no andarían porque no alcanza el dinero con la cuota que pagan los socios".

En el marco del programa Poder Popular, del Ministerio de Desarrollo Social, recibieron aportes las asociaciones civiles Mundo Joven y Sumando, los grupos asociativos Yatay Activa y de la Escuela de fotografía N y C, y la Biblioteca popular y costurero "Laura Vicuña". Mientras que a los proyectos comunitarios presentados por el programa Mejor es Hacer, se destinó un aporte a siete iniciativas barriales de la capital entrerriana.

Además el gobierno acompaña a las instituciones con la regularización de su situación jurídica. Ayer se entregó la Personería Jurídica a las asociaciones civiles Los Sueños No Se Leen Dislexia E.R; Trabajo, Educación, Capacitación, Salud y Deporte; Sonrisas Niños Felices y al Club Atlético Cultural y Deportivo El Sauce Asociación Civil.

La Asociación de participantes de la Academia Olímpica Argentina, el Club Central Laprida, el Club A. Libertador San Martín, el Club Ciclón de Ayacucho, el Club Catamarca Central y el Quique Club, recibieron financiamiento destinado a mejoras en sus instalaciones. También se entregaron fondos a la boxeadora Segovia, y al nadador de aguas abiertas, Mauricio Gatica, para comprar elementos de entrenamiento.