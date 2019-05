"Es una alegría ir avanzando paulatina y progresivamente en las distintas actividades que venimos desarrollando en la ciudad desde el inicio de gestión", manifestó el mandatario en la Casa del Bicentenario y la Cultura donde se desarrolló la actividad.



"Nos propusimos trabajar fuertemente en todo el norte entrerriano. Marcamos que debía tener un resarcimiento histórico y obras de infraestructura que habían sido prometidas durante muchos años y que tenían que ejecutarse a pesar de tener un costo muy elevado y de que no contábamos con fondos nacionales para ello", señaló.



"Por eso pusimos en marcha el cierre energético del norte entrerriano, que está comenzando, y hemos logrado licitar la parte que falta y estamos en un proceso de firma de contrato para poder avanzar en todo el cierre norte que es eléctrico pero que también es en gas, y en conectividad de fibra óptica, algo que se necesita mucho para tener buenas comunicaciones sobre todo en estos tiempos", detalló.



En ese orden, ahondó: "Venimos avanzando y trabajando en varias cuestiones que tenía la ciudad y que se necesitaban, como el convenio para hacer pavimento, cordón cuneta, y viviendas. Inauguramos las últimas viviendas que Nación hizo y se retiró de la construcción, y lanzamos un programa propio de viviendas que hoy estamos construyendo en Feliciano".



"También teníamos otro desafío pendiente a nivel regional, que se planteaba con mucha fuerza, que era el cierre vial del norte entrerriano con la ruta 1 y la ruta 2", continuó Bordet. "Salimos a buscar el financiamiento y lo conseguimos, había muchas obras para elegir cuál financiar pero elegimos la ruta 1 y la ruta 2 porque eran muy necesarias para poder conectar todas las ciudades del norte entrerriano. Hoy el proceso de licitación está en marcha, pero lo más importante: el financiamiento está asegurado por un organismo de crédito, y tenemos la posibilidad de avanzar sobre la repavimentación", completó al respecto.



El mandatario, luego, reflexionó: "Estar en Feliciano es poder tomar contacto, generar este proceso de ida y vuelta entre las organizaciones que trabajan por su comunidad y nosotros como Estado, y generar las oportunidades para poder tener mejores acciones en conjunto. Por eso quiero agradecerles el trabajo que realiza cada una de las asociaciones en sus distintos ámbitos".



"También quiero agradecer el trabajo que realizan desde lo público nuestras trabajadoras, nuestros cocineros que hoy recibieron la cofia, nuestros empleados de los distintos comedores y también del sector salud", agregó.



Y tras haber entregado un vehículo destinado al centro de salud local, apuntó: "Este vehículo es un eslabón más en la cadena, pero en la próxima compra de ambulancias habrá otra para el norte entrerriano porque se lo merece; y esto también es un reconocimiento a quienes trabajan en el sector salud, a quienes todos los días están al frente no solo del hospital de Feliciano, sino también de los centros de salud de todo el departamento Feliciano, que es muy grande".



Sobre el final, el gobernador destacó "la oportunidad para renovar este esfuerzo de trabajo conjunto" y propuso: "Esto que hemos comenzado tenemos que darle una continuidad para poder lograr lo que nos falta. Hicimos una parte muy importante pero nos falta la parte más importante, y esto es lo que nos entusiasma y anima a seguir, por eso muchas gracias por el apoyo".



El mandatario también estuvo acompañado por la ministra de Salud, Sonia Velázquez; los ministros de Economía, Hugo Ballay; y de Planeamiento, Luis Benedetto; la senadora nacional Sigrid Kunath; la diputada nacional Mayda Cresto; el diputado nacional Julio Solanas; las senadoras provinciales Miriam Espinoza y Nancy Miranda; la diputada provincial Esther González; y el diputado provincial Gustavo Zavallo así como concejales y demás autoridades de la localidad. En la actividad, además, participaron representantes de organizaciones civiles, clubes, asociaciones, vecinos y vecinas.



Trabajo mancomunado



La intendenta de la localidad, Silvia Moreno, reconoció la presencia del gobernador: "Gracias por traer soluciones para las distintas instituciones, emprendedores, y comisiones, que es el trabajo mancomunado que hemos realizado estos años junto con el gobierno de la provincia".



Del mismo modo manifestó la gratitud del "pueblo de Feliciano" a la obra del cierre norte energético, la repavimentación de las rutas 1 y 2, y el traslado de la laguna. "Son las tres cosas que el gobernador, cuando era precandidato, prometió para el norte entrerriano y están muy avanzadas.

Y sé que vamos a ir por mucho más porque Feliciano necesita tener un crecimiento y desarrollo en otros aspectos", remarcó.



Por lo demás, Moreno destacó "la mejora en la atención primaria de la salud y el compromiso de Sonia Velázquez desde que comenzamos a trabajar con el equipo de salud del hospital". En ese sentido comentó: "Apuntamos a trabajar en las rondas sanitarias, reforzar los médicos y tener médicos en las guardias".



"Conocemos la situación macroeconómica que estamos viviendo los argentinos, y la responsabilidad que ha tomado el gobernador para que en los hospitales no falten recurso humano, medicamentos, la leche ni las vacunas. Porque tenemos un gobernador que cumple y trabaja por el bien común de todos los entrerrianos, que se preocupa y ocupa de cada uno de los problemas", concluyó.



Aportes



El gobernador entregó aportes en el marco del programa Poder Popular del Ministerio de Desarrollo Social, al grupo de Futbol Marilyn; la agrupación vecinal del barrio San Antonio; y el grupo asociativo del Barrio Coronel.



Por otra parte, aportes a través del Programa Jóvenes Emprendedores a Gabriel Cabral, para poder desarrollar su proyecto de Crías de Vacunos; Mirna Mainé Moreno, para desarrollar su proyecto Plantinera; Héctor Edgardo Piriz, para desarrollar su proyecto de Fabricación de muebles, bajo mesadas, alacenas, colocación y decoración en madera para casas; y Oscar Nicolás Ruiz, para desarrollar su proyecto Sembradora de Granos Finos para Pasturas.



Además, a través de la Secretaría de Economía Social un aporte no reintegrable a la Municipalidad de San José de Feliciano destinado al desarrollo de capacitaciones y estrategias de acompañamiento para 13 jóvenes.



Por otro lado, entregó herramientas a instituciones a través de la Dirección de Comedores, a la escuela Nº 1 Cornelio Saavedra; la escuela Nº 27 John F. Kennedy; la escuela Nº 31 Ana C. de Ojeda; la escuela Nº 26 Presbítero Luis Abud; la escuela normal superior; la escuela Nº 33 San Marcelo; la escuela Nº 42 Eva Duarte; y a comedores comunitarios municipales.



También, a través del programa Mejor es Hacer, entregó un aporte al proyecto Fortalecimiento al Deporte, de Ramón Lazzarini, que tiene como objetivo fortalecer las clases de fútbol con equipamiento deportivo, y que además de enseñar esa actividad física, es un espacio de contención, donde se les transmiten valores y se les enseña el trabajo en grupo.



En tanto, que del Ministerio de Salud, a través del Programa Redes entregó en carácter de comodato a la Coordinadora Departamental de Feliciano, hospital Francisco Ramírez y el municipio local, un vehículo Chevrolet S10, para fortalecer las redes integradas de servicios de salud.