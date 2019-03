Bordet: "Somos un Estado presente, organizado y solidario"

Manifestó su preocupación por el aumento de la pobreza, pidió un giro en la economía del país y afirmó que la gestión provincia representa un "Estado presente, organizado y solidario".







El mandatario entrerriano dialogó con la comunidad de la Escuela Técnica N° 1 y 2 de Colón, y con los abuelos y abuelas del Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales de la ciudad a quienes el Estado respalda con aportes para que puedan llevar adelante actividades recreativas como las canchas de bochas y el tejo, además de trabajos de refacción de la sede.







También visitó a Lorena Viollaz, una emprendedora textil colonense que gracias a las políticas de Desarrollo Social de la provincia logró montar un taller textil y de confección de ropa y con eso mantener a su familia.







"En cada rincón de nuestra provincia hay sobrados testimonios de superación y de trabajo. Son ejemplos de que con el esfuerzo de cada uno, con organización, solidaridad y con políticas de un Estado presente podemos trabajar para revertir este momento angustiante que atraviesa el país", expresó Bordet.







"Entre Ríos es una expresión muy clara de que no nos resignamos a la idea de que hay que estar mal para estar mejor que nos quieren imponer. En Entre Ríos demostramos que se puede salir adelante con orden, transparencia y honestidad, invirtiendo en obras y desarrollo social", afirmó.







"Nosotros creemos que se puede poner financieramente en orden una provincia como lo hemos hecho en Entre Ríos sin que por eso dejemos de hacer obra pública, dejemos de atender sociosanitariamente a la población y dejemos de hacer obras de infraestructura productiva como eléctricas o puertos", afirmó.







Cuando asumimos no teníamos ningún puerto habilitado, y hoy ya están operativos los tres principales puertos: Diamante, Concepción del Uruguay e Ibicuy, que es nuestro puerto de ultramar. Hoy tenemos soberanía portuaria y estamos exportando al mundo desde la provincia de Entre Ríos. Creemos que este es el camino correcto y creemos que nuestra provincia tiene futuro", remarcó.







Rumbo de la economía nacional







"Veo con tremenda preocupación lo que ocurre a nivel nacional en nuestra macroeconomía", dijo consultado por la prensa sobre el crecimiento de la pobreza que ascendió al 32 por ciento.







El mandatario entrerriano sostuvo que el aumento de la pobreza en la Argentina, que ascendió al 32 por ciento "tiene su explicación en variables macroeconómicas que están totalmente disparadas" y recordó que "tenemos una inflación del 51 y medio por ciento anualizada, tasas de interés que superan el 67 por ciento, y una brutal recesión".







La suma de todas estas variables que generó el gobierno nacional habla de que "estamos en presencia de un modelo económico que prioriza el capital especulativo y financiero en vez de avanzar hacia un modelo económico que priorice el capital productivo de crecimiento, desarrollo y empleo", completó Bordet.







"Casi todos los que tienen dinero no lo coloca para producir ni para generar desarrollo sino que lo ponen en renta financiera y especulativa", agregó acompañado por el intendente de Colón, Mariano Rebord y la diputada provincial Myriam Lambert.







En ese marco, el mandatario explicó que "estamos viviendo lo que se denomina estanflación. Esto es: inflación más recesión. Es un escenario que nunca lo vi en la Argentina en todos estos años". "Esto es lo que produce una pobreza del 32 por ciento", reveló.







Para el mandatario es necesario "un giro macroeconómico" y resaltó que además estamos ante "una devaluación encubierta" ya que "una tasa del 67 por ciento para evitar una corrida del dólar es prácticamente una bomba del tiempo. En el momento que esta tasa baje a límites razonables, que puede estar al 16, 18 por ciento, automáticamente tenemos una corrida cambiaria, una devaluación y estamos muy cerca de la hiperinflación".







"Después está la economía real, la de todos los días, que es la que le duele al ciudadano, la que le duele a la ama de casa cuando va a al supermercado y no le alcanza para comprar todos los productos que quería y tiene que volver con la mitad de la lista que llevó. Es la que le produce al asalariado, al padre de familia, que el día 20 ya no tiene más dinero en su cuenta sueldo del cajero automático y no puede retirar más plata. Esto provoca un empobrecimiento que es lo que se refleja en estos indicadores", expresó Bordet.







Por otra parte, "todos estos efectos tienen incidencia también en nuestra provincia", alertó Bordet y contó que "nuestros ingresos en el mes de febrero cayeron un 12 por ciento respecto de la inflación, y en marzo están cayendo un 17 por ciento contra la inflación".







"Es imposible sostener una provincia equilibrada de esa manera y por supuesto estamos muy preocupados y esperando que el gobierno reflexione y tome alguna medida, pero lamentablemente vemos que va en una dirección totalmente equivocada y por supuesto es ahí donde hacemos nuestro reclamo", expresó finalmente el mandatario.







"No lo digo a manera de chicana política sino desde la responsabilidad que significa ser gobernador de una provincia" resaltó Bordet y reveló que "repetidas veces grupos de gobernadores de la oposición le hemos planteado al gobierno nacional la necesidad de dar un giro a este rumbo económico".







"Todo esto nos conduce a un modelo de país para pocos en vez de a un país que contemple el conjunto de demandas de la sociedad", sintetizó finalmente.



