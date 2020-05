Bordet se reunió con la hermana de Jorge Emilio Papetti

El gobernador, Gustavo Bordet, se reunió con María Emma Papetti,la hermana de Jorge Emilio Papetti, el conscripto concordiense secuestrado, torturado y asesinado durante la última dictadura militar, y por cuyo caso -entre otros- se dictó sentencia el jueves en el marco de la denominada Causa Área Paraná II. “Al final de un camino muy largo se encuentra justicia”, dijo el mandatario tras conocerse un adelanto del fallo.

Después del encuentro de ayer en Concordia, Bordet destacó la importancia de tener la sentencia del juicio, porque “fueron muchos años de lucha, para Margarita, que es su mamá, y de muchos en Concordia que entendemos que al final de un camino muy largo se encuentra justicia”.

LEER MÁS: Desaparecido: 43 años después, una jueza falló que Papetti no se fugó

“A pesar de que pasaron muchos años, los delitos de lesa humanidad no prescriben, y es muy importante que en la difusión de la condena se pueda entender lo que pasó en una época para que no ocurran nunca más sucesos de esta naturaleza que han generado en nuestro país dolor, la pérdida de una generación muy valiosa y fundamentalmente para que los derechos humanos en la Argentina se respeten a rajatabla, independientemente de quién pueda detentar un cargo público”, indicó el gobernador .

En ese sentido, apuntó: “Son derechos que nos corresponden a todas las personas, indeclinables, y con este fallo se demuestra que al final del camino, la verdad siempre se encuentra”.

Respecto de María Emma, contó: “Tengo recuerdos de mi juventud y de aquellos años donde asomábamos a la democracia y se salía del horror de la última dictadura”.

Y añadió: “Además de su mamá, como tantas Madres de Plaza de Mayo en Concordia, la tenacidad de no bajar los brazos no solo cada 24 en la Plaza Urquiza, sino todos los días del año reclamando por sus hijos. Creo que el ejemplo que han dado las Madres de Plaza de Mayo a varias generaciones de argentinos tiene que tener siempre el reconocimiento porque dieron muestras de valentía en una época donde nadie se animaba a reclamar por las madres y el espíritu que impulsa encontrar un hijo y también después con la democracia, la lucha de las Madres de Plaza de Mayo puso luz a tanta oscuridad que había dejado la dictadura”.

Luego indicó: “Tenemos que entender que al contrario de como a veces se ha querido imponer, sobre todo en los últimos cuatro años anteriores, que hay que mirar para adelante. Entendemos que sí, que hay que mirar para adelante pero hay que hacerlo sobre la base del castigo a quienes cometieron este tipo de hechos, no puede haber impunidad. Y para eso hay que continuar con los juicios por delitos de lesa humanidad y castigar a quienes los han cometido”.

Sentimientos encontrados

Por su parte María Emma señaló: “Tengo sentimientos encontrados, por un lado una gran alegría cuando escuché la sentencia: dos condenas a (Naldo Miguel) Dasso, jefe del Regimiento y a (José Anselmo) Appelhans, el director de la cárcel de Paraná, donde lo matan, dos cadenas perpetua, y ocho años a (Gonzalo) López Belsue, que es quien lo detiene”.

“Son sentimientos encontrados porque mis padres, que lucharon incansablemente desde el primer día que desaparecen a Jorge no pudieron verlo”. Entonces contó: “Mi papá muere en 1991 y mamá en 2016 y ella siguió luchando siempre con la esperanza de justicia”.

En ese marco, indicó: “Lo que aportan los juicios es verdad, se desmorona esa mentira que dijeron de que mi hermano se había escapado. En realidad cuando la tienen a mi madre para decirle esta mentira, ya lo habían asesinado”.

“Es importantísimo como sociedad que no queden impunes los hechos del terrorismo de Estado en nuestro país”, enfatizó.

Respecto del acompañamiento recibido afirmó: “Fue siempre, nosotros constituimos organismos de derechos humanos, nos apoyábamos, era la red que nos sostenía, las Madres, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, familiares de detenidos y desaparecidos, de presos políticos, esta fue la red que nos contuvo y mantuvo con las Madres al frente”.

“Ayer cuando escuché la sentencia, a pesar de la cuarentena y estar sola, me sentí muy acompañada, todo el mundo solidarizándose, hablando, preguntando, celebrando la condena. Tengo que decir que me quedó un sabor amargo por las otras condenas, me parecieron bastante pobres”, comentó.