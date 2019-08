Bordet saludó al bombero que le salvó la vida a un bebé

El gobernador Gustavo Bordet recorrió este jueves el cuartel de bomberos de Aldea Brasilera y saludó al bombero Roberto Lederhos que salvó la vida de un bebé al realizarle maniobras de respiración cardiopulmonar.

Con los responsables del cuerpo acordó nuevos vehículos, equipamiento e indumentaria adecuados para el combate de incendios en toda la región.

“Es muy buena la oportunidad para rendirle un reconocimiento a Roberto por su acción que ha permitido salvar una vida. Este reconocimiento no es solamente a Roberto, sino a través de él, a todos los bomberos voluntarios de la provincia de Entre Ríos por las acciones que tienen repetidas veces ante emergencias, siniestros, cualquier imprevisto, siempre hay un bombero que está para prestar ayuda y eso permite salvar muchas vidas, como el caso de este niño aquí en Aldea Brasilera”, señaló el mandatario.

Ante el reconocimiento, Lederhos comentó emocionado, que “me tocó una tarea bastante difícil pero con un final muy positivo y hoy tener al gobernador acá es una emoción y felicidad muy grande”.

“Estoy muy contento y le agradezco infinitamente al gobernador, y a todos los que nos vinieron a acompañar, valoro mucho el reconocimiento que me acaba de dar el gobernador. Es Inolvidable este momento”, afirmó.

Para completar, contó: “Vengo de dos días con una felicidad enorme y más hoy, viendo que el valor que nos da y las palabras que me dice me llenan de orgullo, y me dan mucho más fuerza para seguir en esto”, destacó. Luego reconoció que “por ahí tenemos nuestros momentos lindos y no tan lindos acá en otros cuarteles vecinos que nos tocan accidentes, o incendios de casas con víctimas pero estamos preparados para las cosas que nos tocan, como me tocó a mí en esa noche”.

Nuevos accesos

En su visita a Aldea Brasilera, el gobernador Bordet adelantó que ya están listas las resoluciones para licitar obras viales en los accesos a esa localidad y a Aldea Protestante.

En Brasilera se realizará la obra básica y pavimento del acceso con un presupuesto oficial es de casi 21 millones de pesos y el plazo de ejecución de obra está estimado en seis meses.

Además se reconstruirá la calzada del Acceso a Aldea Protestante, en el tramo intersección ruta provincial Nº 11 y Pr. 1+/25. Dicha obra cuenta con un presupuesto oficial de 51 millones de pesos y un plazo de ejecución de aproximadamente seis meses.

Dijo Bordet que “estamos también asumiendo nuevos compromisos, conversábamos con la directora y la comunidad educativa de la escuela primaria por el comedor que está haciendo falta y lo vamos a estar licitando también en los próximos meses”.

Finalmente, dijo que “no son momentos fáciles, hay dificultades pero cuando se administra con responsabilidad, cuando se cuidan las partidas, la plata alcanza, la hacemos alcanzar y podemos hacer obras y comprometer otras porque estamos con la certeza que podemos iniciarlas y terminarlas”.

En ese marco recordó los trabajos en la ruta 11, la doble vía hasta Oro Verde, y los accesos, a Spatzenkutter, Brasilera y Aldea protestante. “También nos quedan otros pero si uno ve esa ruta cuando empezamos a cuando terminamos, superamos lo que nos habíamos planteado. Esto lo digo porque a veces aparecen cosas en el horizonte que son difíciles de llevar adelante pero que cuando se hacen con constancia, sacrificio, administración correcta y austera, los objetivos más temprano que tarde se logran”.

Junto al mandatario, estuvieron la ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta; el secretario de Planeamiento y titular de la Unidad Ejecutora Provincial, Marcelo Richard; la titular Vialidad; Alicia Benítez; el secretario Ambiente provincial, Martín Barbieri; el diputado provincial, Juan Carlos Darrichón; la presidenta del Instituto Becario, Claudia Gieco; los presidentes de las juntas de gobierno de Aldea Protestante, Duilio Herbel; y de Aldea Brasilera, Hugo Ramírez.

Vehículos para bomberos

El gobierno continúa fortaleciendo el funcionamiento de los cuerpos de bomberos voluntarios de la provincia con vehículos, equipamiento e indumentaria adecuados para el combate de incendios, en el marco del Plan de Manejo del Fuego, de la Secretaría de Ambiente.

Para el caso de los vehículos el criterio de distribución fue en función de las demandas de las asociaciones de bomberos. Es decir que se priorizaron los cuarteles que mayor foco de incendios estadísticamente tienen al año, la extensión de ejido a cubrir y el equipamiento con el que cuentan. Se invirtieron más de 11 millones de pesos en camionetas 4x4 cero kilómetro.

Asimismo, con una inversión que alcanza los 2,5 millones de pesos, se equipó a los bomberos con equipos de ataque rápido utilizados para el combate de incendios y borceguíes y guantes para otorgarles mayor seguridad en su trabajo.

Además, los bomberos que cumplimentan con las normas administrativas reciben trimestralmente fondos que están destinados a costear parte de los gastos operativos que tienen los cuarteles en cada ciudad. En ese sentido, se transfirieron más de 1 millón de pesos a los bomberos de Gualeguaychú, Colón, Urdinarrain, Chajarí, Victoria, Villa Elisa, San Salvador, Larroque, Crespo, Ramírez, Villaguay, concordia, María Grande, Diamante, San José, Ibicuy, Viale, Seguí, Maciá, General Campos, Hernández, Cerrito, Federación, Hasenkamp, Hernandarias, Feliciano, Arroyo Barú, Lucas González, Galarza, San Jaime de la Frontera, Concepción del Uruguay, Federal, Villa del Rosario, Bovril, Villa Paranacito, Ubajay, Pronunciamiento, Libertador San Martín, Aldea Brasilera, Pueblo Belgrano, Aldea San Antonio, Oro Verde, Aranguren, Mansilla, La Paz, Santa Elena, Basavilbaso, y Paraná.