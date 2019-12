En la presentación de una publicación del Ministerio de Desarrollo Social, el gobernador, Gustavo Bordet, remarcó que el Estado seguirá garantizando derechos y a tener una visión clara de lo que significa el desarrollo social. El trabajo editorial titulado “Otra economía es posible” es un aporte a la difusión de las diversas políticas públicas que se desarrollan para el fortalecimiento y consolidación de los emprendedores entrerrianos, generando mayores oportunidades de crecimiento y visibilizando sus experiencias.

“He sido ministro de Desarrollo Social en épocas donde se estaban cambiando los paradigmas de lo que significaban las políticas sociales. Me tocó ser parte de esos cambios, donde avanzamos hacia la universalización de los derechos de las personas en las políticas sociales y fue un largo camino que se siguió”, enfatizó el mandatario.

Al hacer un balance de la primera gestión en esta cartera, el gobernador sostuvo que el desafío más importante fue la dificultad de poder articular con las políticas nacionales. Dijo tener la certeza de que en los próximos cuatro años se continuará trabajando de la misma manera, con los mismos equipos y con las mismas políticas, y apuntó: “Las políticas cuando se aplican desde el Estado tienen que tender a transformarse en políticas públicas. Cuando hablamos de ese cambio de paradigma en las políticas sociales significa que tiene que trascender el gobierno, que son avances sobre los cuales no se puede volver atrás, que son derechos que han conquistado legítimamente miles de personas de los cuales ya no pueden ser despojados”.

Aseguró que la visibilización de las personas a las que están dirigidas las políticas sociales resulta clave e importante, y dijo que por eso no alcanza solamente con desarrollar un programa. “Hay que estar en el territorio, hay que conocer, hay que compartir, y he tenido en estos cuatro años también la oportunidad de recorrer y de estar en lugares que quizás nunca me hubiese imaginado que podía haber una cooperativa de mujeres, como por ejemplo en Aldea Eigenfeld, donde realizan productos textiles y que el producido alcanza para alimentar no sólo a la familia sino para tener un modo de vida digno que tiene que tener toda la población que existe ahí”, ponderó.

Líneas pragmáticas

La ministra Stratta explicó que la publicación reúne no solo las 14 líneas pragmáticas que se enmarcaron en la Secretaría de Economía Social, sino que además hay una recopilación de testimonios de quienes formaron parte de los programas: emprendedores y emprendedoras, cooperativas, organizaciones de la sociedad civil y universidades, entre otros actores.

En ese sentido expresó: “Es una emoción y una alegría muy grande estar hoy –por ayer– presentando este libro, que de alguna manera es una síntesis de lo que hemos hecho en estos cuatro años, pero sobre todo de aquello en lo que creemos”, dijo, y resaltó: “También están las voces de los protagonistas, de todos con quienes fuimos a lo largo de estos años tejiendo redes y construyendo caminos”.

Participaron de la actividad realizada en el Salón Blanco de la Casa Gris la ministra de Gobierno, Rosario Romero, y la presidenta del Copnaf, Marisa Paira.