Bordet reclamó "salir a militar" el proyecto político de Alberto Fernández

“No son tiempos de especulaciones, de andar militando a medias o con tibieza, hoy son tiempos de salir a militar a este proyecto político”,le reclamó ayer el gobernador, Gustavo Bordet, a la militancia, y especialmente a la dirigencia del oficialismo que se movilizó ayer hasta Villaguay al acto que tuvo al gobernador como principal orador, pero a la que no se ve tan involucrada en la actividad proselitista.

El mandatario buscó darle una inyección de ánimo y espabilar al justicialismo entrerriano de la quietud posterior a la victoria aplastante del 9 de junio en las elecciones provinciales.

Lo hizo tres días antes de que el candidato presidencial Alberto Fernández llegue a Paraná. Y aclaró que mantiene con el postulante del Frente de Todos una visión compartida. “Sabemos a dónde vamos. Sabemos cuáles son los destinos que queremos para nuestra Patria”, indicó en primera persona del plural, reiterando su intención de ser partícipe de la gestión nacional.

Luego explicó la necesidad de militar la candidatura del exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner. “Tenemos que hacerlo decididamente porque hay muchos ciudadanos que están necesitando salir de esta postración y tener una esperanza de que se puede vivir un poco mejor en nuestro país. Hagámoslo por los que hoy no tienen trabajo, por nuestros abuelos que hoy no tienen los medicamentos que necesitan y por nuestros niños que tienen el derecho de vivir en un país mejor”, expresó Bordet.

“Debemos trabajar para lograr el triunfo en agosto y en octubre, para que vuelva la esperanza, la dignidad y el trabajo, y eso lo vamos a hacer con Alberto”, señaló al cierre del encuentro del que participaron intendentes, viceintendentes, legisladores y concejales electos y en gestión, además de funcionarios provinciales y municipales.

En el marco del 67º aniversario del fallecimiento de Evita, también hablaron los candidatos a senadores nacionales, Edgardo Kueider y Stefanía Cora, y los candidatos a diputados nacionales, Marcelo Casaretto, Blanca Osuna, Aldo Ballestena y Mariela Tassistro. Igualmente lo hizo la anfitriona, la intendenta de Villaguay, Claudia Monjo.

Kueider señaló: “Agradezco a quien confió en mí para llevar adelante la bandera de Entre Ríos en el Congreso de la Nación, que es quien conduce los destinos de la provincia, el gobernador Gustavo Bordet”. Y se comprometió: “Voy a retribuir esa confianza de la única manera que sé hacerlo, con trabajo, con convicción y fundamentalmente con lealtad”. Y aclaró: “Esa lealtad se expresa favoreciendo a los entrerrianos y los intereses de los entrerrianos que están expresados en las autoridades electas y en los representantes de Entre Ríos”.

Kueider recordó el camino recorrido para “poner en caja la Provincia, con orden y transparencia” y para “construir la unidad del peronismo” posteriormente. “Sabíamos que no podíamos tener soberanía política sin independencia económica, y eso empezamos a construir. Logramos una provincia ordenada, con una gestión transparente y logramos también la unidad del peronismo que nos permitió el triunfo de junio que sin dudas aportará decididamente a la victoria de todos en agosto y octubre”, concluyó.

Casaretto, propuso que en las próximas elecciones Macri sea evaluado por su gestión y “recordó que el PBI cayó el 5,6 % el último año, la industria un 8,9% , la construcción un 9,1%, la desocupación ascendió a dos dígitos, y la pobreza trepó al 35%. Son los peores registros de los últimos 15 años”.

Y agregó: “El 10% de la población es pobre porque no tiene empleo, y otro 25% más tiene empleo pero también es pobre. Hay 4 millones nuevos de pobres”, indicó. “Estamos en un modelo especulativo de concentración y un modelo de una Argentina para pocos y eso es lo que vamos a transformar con Alberto y Cristina (Fernández)

Bahl recortará el gasto político en Paraná

El vicegobernador e intendente electo de Paraná, Adán Bahl, dijo ayer que ya tiene casi definida la nómina de funcionarios que lo acompañarán en el municipio y que analiza la estructura orgánica del gobierno de la ciudad. “En el contexto financiero y económico en que está la Municipalidad de Paraná no puede darse ese lujo, el de tener 14 secretarios con funciones que no están del todo claras”, indicó Bahl a Canal Once, en la previa del acto de Villaguay.

“Los gobiernos municipales tenemos que restringir al máximo lo que implica el gasto que se pueda restringir para que existan excedentes y se puedan brindar mejores servicios”, explicó el intendente electo.